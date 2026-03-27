La Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) y organismos de investigación de Canadá acordaron fortalecer su colaboración en ciencia, humanidades y tecnología, con énfasis en aumentar la movilidad académica, impulsar proyectos conjuntos en áreas estratégicas y explorar nuevos programas de becas, en un contexto internacional marcado por retos globales compartidos.

Durante un encuentro con el rector de la Máxima Casa de Estudios, Leonardo Lomelí Vanegas, el presidente del Consejo de Investigación para Ciencias Naturales e Ingeniería de Canadá, Alejandro Adem, y la vicepresidenta del Consejo de Investigación para las Ciencias Sociales y las Humanidades, Sylvie Lamoureux, coincidieron en la necesidad de ampliar la relación institucional ante el actual escenario geopolítico.

Lomelí Vanegas subrayó que incrementar el intercambio en todas las áreas del conocimiento es una prioridad para la UNAM, de forma particular a través de una mayor movilidad de estudiantes de licenciatura y posgrado, así como de personal académico entre ambas naciones.

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“En momentos complejos como los actuales, descubrimos que tenemos mucho en común y mucho por hacer”, expresó.

Además, el rector destacó el potencial de colaboración en temas como la sustentabilidad ambiental y la multiculturalidad, donde ambos países enfrentan desafíos similares, y planteó la posibilidad de desarrollar programas de becas con el fin de formar recursos humanos en sectores estratégicos.

Por su parte, Adem señaló que para Canadá es prioritario consolidar alianzas internacionales en ciencia y tecnología, y consideró a México como un socio clave, especialmente en el contexto global actual. Recordó que de manera reciente se firmó un acuerdo con la Secretaría de Ciencia, Humanidades, Tecnología e Innovación (Secihti) el cual reconoce la calidad de la investigación que se hace en el país, particularmente en la Universidad Nacional Autónoma de México.

Agregó que los consejos que encabeza junto con Lamoureux financian tanto a universidades como a investigadores canadienses, con énfasis en colaboraciones internacionales. En México, participan en iniciativas como la Casa Matemática Oaxaca y proyectos vinculados con lenguas indígenas.

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En ese sentido, Sylvie Lamoureux planteó ampliar la cooperación en el estudio y la revitalización de estas últimas, abordadas no solo desde su dimensión lingüística, más bien como parte de procesos de comunicación intergeneracional. De igual modo propuso trabajar conjuntamente en temas relacionados con la inteligencia artificial (IA) y sus implicaciones sociales.

En la reunión participaron el coordinador de Relaciones y Asuntos Internacionales de la UNAM, William Lee Alardín; la coordinadora de la Investigación Científica, María Soledad Funes Argüello; y la secretaria académica de la Coordinación de Humanidades, Fiorella Mancini, quienes expusieron las fortalezas de la universidad en campos como matemáticas, transición energética, biotecnología en salud e inteligencia artificial, así como en estudios sobre migración, pueblos indígenas e interculturalidad.

También asistió el delegado comercial de la embajada de Canadá en México, Ernesto Miranda Trigueros, quien subrayó que ambos países mantienen una visión de largo plazo basada en la prosperidad compartida y la sustentabilidad regional.

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