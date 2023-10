El ejército israelí dijo hoy haber confirmado a sus familias que 155 personas son rehenes de Hamas en la Franja de Gaza desde el ataque de la semana pasada.

"Estamos realizando esfuerzos colosales para la liberación de los rehenes", aseguró Daniel Hagari, un portavoz militar en una conferencia de prensa, especificando que se había contactado con las familias de "155 cautivos".

¿De qué nacionalidades son?

El miércoles el teniente coronel Jonathan Conricus de las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) dijo en un video en X o Twitter, que la cuestión de los rehenes capturados por Hamas “no es solo un desafío israelí, es algo que concierne a muchos de los países libres del mundo”. Luego agregó: “Se trata de estadounidenses, británicos, franceses, alemanes, italianos, brasileños, personas de Argentina, Ucrania y muchos otros países. No puedo recordar toda la lista porque es muy larga. Estos son los civiles que Hamas arrastró a Gaza y mantiene como rehenes. Estamos comprometidos a rescatarlos”.

Hasta el momento, se sabe de dos mexicanos que estarían en poder de Hamas: Orión Hernández e Ilana Gritzewsky. Él se encontraba en el festival de música electrónica arrasado por Hamas el sábado 7 de octubre y es pareja de la israelo-alemana que fue secuestrada por el movimiento islámico. Desde ese día, no hay noticias de Orión.

Ilana vivía en un kibbutz junto con su pareja. El padre de ella denunció que Hamas se llevó a ambos y desde entonces no hay noticias.

La canciller Alicia Bárcena aseguró en su cuenta de X que "estamos en contacto con sus familiares y haciendo un gran esfuerzo para lograr su liberación".

Otra mexicana, Bárbara Lango, está atrapada en Gaza. Laboró en Médicos Sin Fronteras y ahora no puede salir de la Franja, que Israel ha amenazado con atacar. "He tomado contacto con la oficina de refugiados de ONU en Gaza para apoyar a Bárbara Lango. Estamos intentando que salga por Egipto pero Israel no autoriza un cordón humanitario ni permite la salida de nadie. Es urgente hacer un llamado a Israel pq aún la guerra tiene reglas", señaló la canciller.

¿Qué pruebas de vida se tienen?

Tras una semana de falta de claridad, mientras se registraban los cuerpos hallados en los lugares de los ataques del movimiento islamista palestino, el gobierno israelí identificó 120 rehenes, civiles y soldados, y calcula que el total podría ser de 150, sin saber si están vivos o muertos. Entre los rehenes figuran militares israelíes, mujeres, niños, ancianos, trabajadores extranjeros y personas con doble nacionalidad.

Las pruebas del secuestro proceden de imágenes grabadas y difundidas por Hamas en el momento de los secuestros el 7 de octubre o posteriormente. Según Hamas, que ha amenazado con ejecutarlos en caso de ataques contra civiles, 22 rehenes ya han muerto en bombardeos israelíes, sin que este número sea verificable.

¿Cómo opera Israel?

Israel nombró el lunes como coordinador para resolver la crisis de los rehenes a Gal Hirsch, un general empantanado en un caso de corrupción, cuyo nombramiento ha sido criticado por varios expertos. Un negociador del FBI también está presente, ya que varios ciudadanos estadounidenses se encuentran entre los rehenes.

En la madrugada del sábado se llevó a cabo una primera incursión israelí en Gaza “en busca de pruebas que permitan la localización de rehenes”, vivos o muertos. Israel dispone de una unidad de élite de inteligencia del ejército israelí como la más indicada para intervenir en este tipo de escenario: Sayeret Matkal. Entre otras cuestiones, se encarga del rescate de rehenes fuera de las fronteras.

La dificultad principal sigue siendo en pleno caos de los bombardeos localizar a estos rehenes, sabiendo que Hamas es conocido por funcionar bajo sistema de células muy descentralizadas.

Uno de los negociadores para la liberación del soldado israelí Gilad Shalit en 2011, Gershon Baskin, dijo que “hay que garantizar el olvido y el paso a Cisjordania a todo combatiente de Hamas que entregue un rehén en la frontera”.

¿Existen canales internacionales?

En este momento no se ha hecho público ningún canal oficial. Además de una posible mediación de Egipto, negociador histórico entre Israel y Hamas, el presidente turco, Recep Tayyip Erdogan, y el Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR) afirman que están conversando con el movimiento islamista palestino.”Como intermediario neutral, estamos dispuestos a realizar visitas humanitarias, a facilitar la comunicación entre los rehenes y sus familiares y cualquier posible liberación”, declaró el director regional del CICR para Medio Oriente.

¿Qué halló el ejército israelí en las incursiones en Gaza?

El ejército israelí indicó el sábado que durante sus operaciones de esta semana en la Franja de Gaza halló los cadáveres de algunas de las personas secuestradas hace una semana por el movimiento islamista palestino Hamas.”Hemos encontrado y localizado en el perímetro de la Franja de Gaza algunos cuerpos de israelíes que habían sido secuestrados”, indicó en una conferencia de prensa un vocero del ejército.

¿Cuál es el costo político?

Hay muchos que creen que al final del conflicto actual habrá que hacer un ajuste de cuentas, como ocurrió después de la guerra de Yom Kippur, que le costó a Golda Meir el cargo de primera ministra. El mismo, según muchos analistas, podría ser el destino que le espera al primer ministro Benjamin Netanyahu, quien ya enfrenta tres juicios en su contra.

Las familias de los secuestrados se reunieron este sábado cerca del Ministerio de Defensa en Tel Aviv para pedir acción para sus seres queridos. “Ahora!”, gritaron, blandiendo sus fotografías y carteles que decían, en hebreo y en inglés: “Tráiganlos a casa!”.

Con el paso de las horas, el cruce de Kaplan Street fue asediado por al menos 200 personas, hasta el punto de que la policía se vio obligada a cerrar el tránsito, en una ciudad por lo demás desierta, entre el miedo a la guerra y el habitual descanso sabático.

