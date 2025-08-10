Más Información

Senado gastalón y austeridad olvidada: banquetes, gasolina y viajes

Ejército se equipa contra explosivos y narcominas

Periodistas se disculpan públicamente con Layda Sansores por orden de Tribunal Electoral de Campeche

Enciende alertas caída de remesas para familias pobres

Regalos de oro: la estrategia para acercarse a Trump; van 117 obsequios provenientes de manos extranjeras

Pablo Gómez, de los primeros 100 "pluris" del Congreso, ahora, va contra ellos con reforma electoral; son un "monopolio", acusa

Se registran 447 asesinatos en primera semana de agosto; primer día del mes, fue el más violento

Sheinbaum busca convertir el puerto de Manzanillo en el número uno de AL; destaca inversión de 2 mil mdp

Noroña acusa "campaña negra" contra Adán Augusto; medios y oposición están “enlodando su nombre”, señala

Diseñador que creó sandalias "Oaxaca Slip-On" con Adidas reconoce apropiación de nombre del estado; lo "lamento profundamente", dice

MrBeast y la arqueología mexicana: ¿Es el espectáculo la única forma de interesar al público?

¿Para qué poetas?: sobre Rumor de Niebla de Mariana Bernárdez

Washington. El último ha sido una placa de vidrio con una base de oro de 24 quilates a manos del consejero delegado de Apple, , pero desde que volvió al poder, el presidente, , ha recibido un gran número regalos de parte de líderes tecnológicos y mandatarios que quieren halagarlo, mientras despiertan un debate sobre la ética política.

Y es que, tanto si son a modo de agradecimiento por haberles dejado fuera del impacto de sus políticas proteccionistas o si realmente constituyen una dádiva desinteresada, el de estos obsequios impide que pasen .

La placa que le regaló Cook, que según dijo, es un modelo único diseñado en Estados Unidos por un antiguo soldado americano que ahora trabaja en la compañía, podría estar valorada en miles de dólares, ya que solo un gramo del pedestal de oro (del tamaño aproximado de un lingote) puede superar los 100 dólares.

El regalo llegó cuando Trump selló un acuerdo con en el que se comprometía a aumentar hasta los 600 mil millones de dólares la inversión de la compañía en el país, después de haberles amenazado con imponer un del "al menos el 25%" si los iPhone no se fabricaban y se ensamblaban en Estados Unidos.

La fórmula: inversión como regalo para la economía nacional y oro como regalo personal. ¿El resultado? No ha habido, por el momento, gravámenes para Apple.

Pero el líder tecnológico no fue el único que entró al con un detalle a juego con los barroquismos dorados que ha introducido Trump en la decoración de la .

Hace unos meses, el primer ministro de Israel, , obsequió a Trump con un buscapersonas de oro como los que utilizó en Líbano para atacar a Hezbolá y que dejó 3 mil heridos y 37 muertos, entre ellos civiles.

Además, durante su visita le informó de que le iba a nominar para el , que ambiciona y para el que recibió el apoyo de varios países que quieren acercar a él.

Otro de los objetos dorados con los que decora el Despacho Oval - que perdió esa estética formal en la que predominaban los colores claros, opacada por todos los detalles de oro que ha colocado - fue el trofeo de la Copa Mundial de Clubes, también dorado.

El presidente de la , Gianni Infantino, llegó a hacer una réplica del trofeo que ganó el para entregárselo como regalo a Trump, que lo lució en el Despacho Oval durante meses.

Infantino, que muestra una gran cercanía con Trump, agradeció al presidente "su increíble apoyo" para el , y recientemente inauguró una gran oficina en la Trump Tower de Nueva York.

Trump no solo recibe regalos dorados, también retratos, de su abuelo alemán y hasta un avión presidencial de la familia real de Catar.

Las leyes actuales prohíben a los funcionarios federales aceptar regalos de mandatarios extranjeros y obligan a que todo obsequio de más de 480 dólares sea recibido en nombre de , no a título personal.

Según un informe de un comité del Congreso, liderado por los demócratas, Trump y su familia no informaron de al menos 117 regalos provenientes de manos extranjeras por valor de 291 mil dólares en el primer mandato del republicano. El ritmo en este segundo mandato parece estar siendo más público y notorio.

