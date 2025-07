Durante la hora pico del primer día de mantenimiento de la Línea 3 del Cablebús, que va de Los Pinos/Constituyentes a Vasco de Quiroga, decenas de usuarios no utilizan el servicio de apoyo de RTP que pasa sobre Avenida Constituyentes, pues no se percatan de él, ya que "no dan explicación" y se encuentra a unos 300 metros de la terminal, por lo que los usuarios no lo ven.

Lo que provoca que estos camiones vayan prácticamente sin gente, con cinco o seis personas por unidad.

"Yo ya me iba al Metro porque pensé que no habían puesto RTP, porque aquí nadie está explicando, y luego no hay ni señalizaciones ni nada, entonces confunde. Se entiende lo del mantenimiento pero pues deberían mejorar eso", dijo Frida, quien iba de regreso a su casa.

Usuarios de la Línea 3 del Cablebus indican que hace falta señalización para localizar los camiones de la RTP / Foto: Hugo Salvador. EL UNIVERSAL

Agregó que la atención del personal de apoyo del RTP es "muy a secas. Están parados ahí en el puente pero pues volteados, y yo ni los había visto, además siento que deberían poner más cerca los RTP".

Debido a labores de mantenimiento, el Cablebús de la Línea 3 del Cablebús, que va de Constituyentes/ Los Pinos hacia Vasco de Quiroga, estará cerrado hasta el próximo 27 de julio.

Por lo que se habilitó un servicio de RTP, pero únicamente llega hasta la estación Colegio de Arquitectos.

Hugo, quien trabaja en un restaurante y vive por Santa Fe, señaló que "como siempre que arreglan los retrasos van a ser muchos y pues, al menos ahorita no hay tanta gente por lo mismo de que no hay mucha gente explicando y no nos enteramos, pero a ver si no se empieza a llenar".

La Línea 3 del Cablebús permanece cerrada por mantenimiento / Foto: Hugo Salvador. EL UNIVERSAL

Por la falta de información, los camiones de RTP, que son totalmente gratuitos, transitan por Avenida Constituyentes con muy poca gente, y no se ha hecho fila, a pesar de que a las 18:00 horas, cuando este diario realizó el recorrido, normalmente hay gran afluencia de personas.

