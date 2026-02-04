Más Información

Washington.— El presidente colombiano, , propuso ayer en Washington a su homólogo estadounidense, , que el Ejército de su país y el de Venezuela enfrenten juntos a los narcotraficantes que operan en las regiones fronterizas.

Petro afirmó en una entrevista con la emisora Caracol Radio que es necesario el trabajo conjunto de los ejércitos de ambos países para que quienes están “arrodillados al narcotráfico” sean derrotados.

“Hay que colocar el Ejército de Venezuela con el colombiano, una operación común, de tal manera que quienes [están] arrodillados al narcotráfico [y] no saben que esa época pasó, que se inicia una nueva era, y se quedaron en un inmediato pasado de codicia, sean derrotados”, agregó Petro tras la reunión con su homólogo estadounidense en la Casa Blanca.

Dijo que la idea es que ambos países persigan a los líderes de la guerrilla del Ejército de Liberación Nacional (ELN) que están en Venezuela y “a los que más mal hacen como violentos a Colombia”.

Sobre si Estados Unidos trabajará con Petro para combatir a los grupos guerrilleros y organizaciones terroristas en Venezuela, Trump dijo: “Quieren que lo haga, y lo haremos”. Agregó que ambos están trabajando en distintos asuntos, incluyendo sanciones. “Trabajamos en ello [el narcotráfico] y nos llevamos muy bien. Él y yo no éramos precisamente los mejores amigos, pero no me sentí ofendido porque nunca lo había conocido. No lo conocía en absoluto, y nos llevamos muy bien, y estamos trabajando en eso”, explicó el presidente estadounidense. “Tuvimos una reunión muy buena, me pareció fantástica”, añadió.

Petro dijo que no pidió a Trump retirarlo de la lista de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC), conocida como Lista Clinton, que conlleva sanciones financieras. En cambio, sí le pidió mediar para desescalar la guerra comercial de Colombia con Ecuador. “Él dijo: ‘Bueno, voy a llamarlo’”, sostuvo Petro en la entrevista. Colombia y Ecuador se impusieron aranceles recíprocos de 30% hace dos semanas, luego de que el mandatario ecuatoriano Daniel Noboa acusó a su vecino de no combatir a las mafias en la frontera.

