Patricia Bullrich será la ministra de Seguridad de Javier Milei, según confirmaron fuentes de La Libertad Avanza al medio LA NACIÓN. Bullrich había hecho un acuerdo con el libertario tras ser derrotada en la elección general. La titular del Pro se refirió a la posibilidad de ocupar el cargo que tuvo durante la gestión de Macri con Milei. Fue hace hace tres días. “Si me lo ofrecen y me dicen que no hay otra alternativa, bueno, lo acepto”, dijo en una entrevista con TN. Sin embargo, en esa misma nota se mostró en contra de fusionar Seguridad y Defensa.

“Formalmente nadie me propuso nada cara a cara”, explicó la titular de Pro sobre la posibilidad de dirigir el mencionado Ministerio. “No creo que eso sea un debate, si me ofrecen o no. Lo importante es ver cómo se constituye el gobierno y la gobernabilidad. Esos son los temas importantes de discutir”, enfatizó.

Bullrich tuvo un fuerte enfrentamiento con Milei antes de las elecciones generales del 22 de octubre. Pero Mauricio Macri fue el mediador para un acuerdo que buscó direccionar el 23 por ciento que ella obtuvo en las urnas hacia el candidato libertario, algo que se vio plasmado en los números. Bullrich formó parte del cierre de campaña de Milei en Córdoba. Y tanto ella como Macri estuvieron en el Hotel Libertador el 19 de noviembre, cuando se confirmó que el libertario había derrotado a Sergio Massa.

Bullrich ocupó el cargo de ministra de Seguridad entre 2015 y 2019 y fue, de hecho, uno de los ejes de su campaña. La excandidata puso el énfasis en el combate al narcotráfico, en el rol de la Gendarmería y las Fuerzas Armadas y en la necesidad de reformar la Ley de Seguridad Interior.

Bullrich y Milei se disculparon por sus agresiones mutuas en campaña y en el acto de cierre que él hizo en Córdoba, ella dijo: “Quiero hablarles a los 6,4 millones de ciudadanos que votaron por el cambio en la Argentina para que el 19 Javier sea el próximo presidente. Les quiero pedir que con el corazón, con el alma, con el cerebro, con lo que les está pasando en la Argentina piensen un minuto en seguir viviendo en esta Argentina de las mafias, de las prebendas, de los privilegios, de ciudadanos ricos y funcionarios pobres -exhortó la excandidata a presidenta-. Tenemos que apoyar el cambio, el cambio que implique que los ciudadanos son más importantes que las estructuras que las estructuras del Estado, que no van a estar nunca más abajo de los Massa que los aplastan, que los someten”.

Qué dijo Bullrich hace tres días sobre ser ministra

Cuando en la entrevista en TN le preguntaron concretamente si aceptaría el cargo de ministra de Seguridad, ella respondió: “No es lo que más me gusta. Cuando uno ya estuvo en un lugar no sé si es lo mejor volver. Me parece importante lograr que los cambios se pueden realizar. Va ser la tarea más importante”.

Tras ello, la exministra de Seguridad del gobierno de Macri planteó un escenario donde sí podría aceptar: “Hablando las cosas uno se puede entender. Si viene alguien y me dice que quiere que esté ahí, le respondo que no quiero estar donde ya estuve, pero si me dicen no tienen otra alternativa y que la única persona que puede solucionar el problema soy yo, es difícil. Te pone en una situación compleja. Tampoco soy una persona obtusa”.

Idas y vueltas en el gabinete de Milei

Las últimas 24 horas fueron vertiginosas en la definición del gabinete de Milei. Hoy, Emilio Ocampo se bajó de la posibilidad de ocupar el Banco Central, cuando el equipo del presidente electo difundió que Luis Caputo sería el ministro de Economía. Luego, Carolina Píparo, que había sido confirmada por Milei para la Anses, fue desplazada antes de asumir. En su lugar iría Osvaldo Giordano, sin embargo, el actual ministro de Finanzas de Schiaretti no lo confirmó. Al parecer nadie se lo transmitió formalmente.

El pacto de Acasusso

Javier Milei había hecho un acuerdo con Mauricio Macri y Patricia Bullrich el 24 de octubre a la noche, para reforzar su candidatura presidencial en el balotaje. Fue hasta la casa de Macri en Acassuso -acompañado por su hermana, Karina- donde lo esperaban el dueño de casa y la candidata derrotada de Juntos por el Cambio y logró romper el hielo y recomponer la relación, luego de las descalificaciones que les había dirigido en la campaña.

El pacto de Acasusso fue pensado por Macri para que la “opción de cambio que ganó en las generales” se impusiera en la segunda vuelta, transfiriendo los votos de Bullrich a Milei. En los hechos, logró su cometido. Si bien en ese momento dijeron que no habían hablado de cargos, la incorporación oficial de Luis Caputo y la de Bullrich dan muestras de un acercamiento que no fue solo electoral, en principio.

