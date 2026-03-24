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Los pañuelos, en el contexto de la conmemoración por los 50 años del golpe militar en Argentina, tienen un significado especial. Paula Mónaco Felipe, periodista argentina, integrante de H.I.J.O.S. México, detalla a EL UNIVERSAL que “cuando las madres de Plaza de Mayo empezaron a reclamar en plena dictadura por sus familiares desaparecidos, los militares estaban en la Plaza de Mayo, y les dijeron que no podían quedarse ahí”. Entonces, las madres “empezaron a circular por los alrededores y eso lo hacen desde entonces cada jueves. Para cubrirse del sol, usaban pañuelos en la cabeza y así fue que ese pañuelo se transformó en una suerte de símbolo de la lucha por los desaparecidos.
Por eso, el 22 de marzo organizaciones como H.I.J.O.S. México pintaron pañuelos en la plancha del Zócalo en la Ciudad de México, junto con el lema: “50 años. Más que nunca. Nunca más”.
María de Vecchi, integrante de H.I.J.O.S. México, señaló que con la actividad “Florecerán pañuelos” se conmemoraron “los 50 años del golpe de Estado en Argentina, recordar a las más de 30 mil personas desaparecidas y seguir exigiendo memoria, verdad y justicia, que en este momento están en entredicho en Argentina”.
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Milagros Gerli, quien lleva viviendo en México desde 1977, agregó que “las madres de los desaparecidos decidieron ponerse estos pañuelos, que simbólicamente representaban a los pañales de sus hijos; daban vueltas alrededor en la Plaza de Mayo para pedir que sus hijos aparecieran. Todavía siguen sin aparecer miles y algunos están apareciendo lentamente”.
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