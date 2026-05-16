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El opositor venezolano Juan Pablo Guanipa calificó este sábado de buena noticia la deportación del exministro y empresario colombiano a Estados Unidos, por la presunta comisión de delitos en ese país, según informó el Servicio Administrativo de Identificación, Migración y Extranjería (SAIME).

"Es una gran noticia para los venezolanos que ese delincuente enfrente la justicia", señaló el exdiputado en un mensaje publicado en X, donde compartió una fotografía de Saab junto al presidente del Parlamento venezolano, el chavista Jorge Rodríguez.

Guanipa sostuvo que Saab "es un criminal" que hizo su fortuna a "costa del hambre de los venezolanos".

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"Se hizo millonario vendiendo comida vencida y ayudando a los jerarcas del régimen a evadir sanciones y a saquear nuestra nación", añadió.

Igualmente, dijo que en el futuro también responderá ante los tribunales de "una democrática".

Este sábado, el Saime informó de la deportación de Saab a por la presunta comisión de delitos en dicho país.

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"La medida de deportación fue adoptada tomando en consideración que el referido ciudadano colombiano se encuentra incurso en la comisión de diversos delitos en los Estados Unidos de América, tal como es público, notorio y comunicacional", señaló el Saime en un comunicado publicado en Instagram.

Asimismo, indicó que el proceso de deportación se llevó a cabo este sábado "en cumplimiento de las disposiciones normativas de la legislación migratoria venezolana".

En marzo pasado, el diario The New York Times aseguró que la Administración de Donald Trump negociaba la extradición de Saab, aliado clave de Nicolás Maduro, quien regresó a Venezuela en 2023 como parte de un intercambio de prisioneros durante el anterior Gobierno de Joe Biden.

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Fiscales estadounidenses presentaron en enero pasado una acusación por corrupción contra Saab en Miami (Florida), poco después de que Estados Unidos atacara Venezuela y capturara a Maduro y a su esposa, Cilia Flores, quienes fueron trasladados a Nueva York para afrontar cargos por narcotráfico.

El empresario colombiano, que fue catalogado en 2020 como un diplomático por el Gobierno de Maduro, fue recibido en enero de 2023 como un héroe en Venezuela y designado un mes después por Maduro como presidente del Centro Internacional de Inversión Productiva (CIIP).

En octubre de 2024, Saab fue nombrado ministro de Industria y Producción Nacional, cargo del que fue destituido por Delcy Rodríguez dos semanas después de la captura de Maduro, en enero pasado.

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