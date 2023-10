Israel espera de México una postura clara y contundente, una condena sin ambajes a Hamas por la incursión en suelo isaelí. Lo contrario, advierte Einat Kranz Neiger, embajadora de Israel en México, es “apoyar al terrorismo”.

En su conferencia matutina, el presidente Andrés Manuel López Obrador dijo: “Nosotros no queremos tomar partido, queremos ser factor para la búsqueda de una solución pacífica. Cuando se enfrentan estos conflictos tan lamentables, es de mucha gravedad, más que condenas, se requieren soluciones pacíficas y que se evite que escale más la confrontación y la violencia, son hasta ahora muchos muertos tanto de Israel como de Palestina, no queremos eso, vamos a seguir convocando el diálogo”.

La virtual candidata presidencial de Morena, Claudia Sheinbaum, emitió un comunicado en el que llamó a “que cese la violencia, que se reconozcan a los dos Estados y que se busque la manera inmediata de pacificar esta región del mundo”.

Sin embargo, en entrevista con EL UNIVERSAL, Kranz respondió así a López Obrador: “Hablar de un equilibrio, de querer la paz y que las dos partes tengan que sentarse a dialogar en este momento es como apoyar al terrorismo”. No tener “una postura claramente de apoyo a quien es víctima de esta situación, a quienes son víctimas de estos actos brutales, de violencia y crueldad, eso es apoyar al terrorismo”, insistió.

Tras la ofensiva de Hamas el sábado, Israel declaró la guerra y, a tres días de iniciado el conflicto, la cifra de muertos en Israel supera los 900 y del lado palestino suman al menos 687.

“En este momento no se puede guardar la neutralidad y guardar el equilibrio y decir que no se puede tomar lado, porque no estamos hablando de un conflicto entre dos naciones que tienen un desacuerdo. Estamos hablando de un grupo terrorista que atacó sin ninguna provocación previa y se metió a casas, mató a criaturas en sus camas, se llevó secuestrados a ancianos y ancianas, a bebés, mamás con sus hijos lactando. Son atrocidades. ¿Qué tiene que ver esto con el diálogo y la paz? Los de Hamas son terroristas y no se dialoga con terroristas”, enfatizó.

Más tarde, la Embajada de Israel en México emitió una declaración en la que expresó su “inconformidad” por las declaraciones de López Obrador.

“Valoraríamos que el gobierno de México pudiera considerar una posición que condene de manera contundente los actos barbáricos perpetrados por la organización terrorista”, señala el comunicado, indicando que “Hamas no tiene el menor interés en la seguridad o bienestar de los civiles en la Franja de Gaza, sino que los ven como meros peones en su siniestro juego para herir a los ciudadanos de Israel”.

En ese sentido, la embajada lamentó “profundamente que el gobierno de México no haya adoptado una postura más enérgica y decidida ante esta situación... Como la historia nos ha enseñado repetidamente, mantener una posición neutral en lugar de tomar partido implica, en última instancia, respaldar y apoyar al terrorismo”.

La tensión coincidió con el comunicado conjunto que emitieron Estados Unidos, Francia, Italia y Reino Unido, con una “condena inequívoca a Hamas y sus atroces actos de terrorismo”, y un “apoyo firme y unido al Estado de Israel”.

En la entrevista, Kranz dijo que además de una condena contundente a Hamas, esperarían otra a Irán, al considerar que “un ataque de esta magnitud no se podría llevar a cabo sin el apoyo de una fuerza potente que esté detrás. Es claro que detrás de Hamas está Irán, que lo financia, entrena a los terroristas, que los ayuda. Seguramente les ayudó y apoyó para planificar este horrífico ataque”.

Sobre la posibilidad de que el conflicto se extienda, señaló que “estamos respondiendo ahora, con una reacción muy dura en contra de Hamas y en caso de que haya ataques de otras partes, vamos a responder de la misma manera y con la misma firmeza también en otros frentes”. Dijo que a Israel no sólo le preocupa la situación de sus ciudadanos, sino de los palestinos. “Lo que comete Hamas es un doble crimen de guerra”, dijo, y acusó al grupo de usar a civiles palestinos “como escudos humanos”.