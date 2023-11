El cuerpo de la soldado israelí Noa Marciano fue encontrado cerca del hospital Al Shifa, informaron las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI).

"El cuerpo de la soldado de las Fuerzas de Defensa de Israe, Noa Marciano, que fue secuestrada por la organización terrorista Hamas, fue recuperado por las tropas del Ejército de una estructura adyacente al hospital Al Shifa de Gaza y trasladado a territorio israelí", informó la portavocía militar.

La mamá de la joven soldado, de 19 años, declaró que su hija siempre ponía a los demás en primer lugar, “y tú eras la última, en todo caso”.

Abrumada por el dolor, Adi Marciano rompió a llorar mientras colocaba su mano sobre el ataúd de su hija Noa durante un emotivo servicio en la ciudad de Modiin, en el centro de Israel.

Marciano sirvió como observadora fronteriza de las FDI en la base de Nahal Oz cuando fue invadida por Hamas durante su incursión al sur de Israel el 7 de octubre. Fue secuestrada en Gaza y Hamas grabó un vídeo de ella cuando aún estaba viva. Sin embargo, su cuerpo fue encontrado por tropas de las FDI en el norte de Gaza y devuelto a Israel ayer, recordó el The Times of Israel.

Sollozando, Adi recordó: “En nuestra última llamada telefónica [mientras se desarrollaba el ataque] no dijiste: '¿Qué me pasará? ¿Cómo sobreviviré?', sino más bien: '¿Qué pasará con los nuevos observadores que llegaron hace sólo dos días?' En eso estabas pensando en esos momentos de terror”.

Lamentó: “Todos están dolidos por tu partida… Dejaste muchos toques de amor atrás. Ahora estás descansando, pero no pararemos. No olvidaremos ni perdonaremos”.

También agradeció “a todos los soldados que estuvieron allí y me trajeron a Noa”, indicó el The Times of Israel.

El tabloide Daily Mail describió que Noa fue enterrada en un funeral cargado de emociones, con sus amigos y familiares llorando consolándose mutuamente.

Durante la redada al hospital Al Shifa en la que las tropas israelíes encontraron los cuerpos de Noa y Yehudit Weiss, de 65 años, las FDI afirmaron que sus fuerzas también encontraron un túnel utilizado por los terroristas de Hamas.

El primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, afirmó que había "fuertes indicios" de que había rehenes en el hospital, pero que ya no estaban ahí cuando las instalaciones fueron allanadas.

"Teníamos fuertes indicios de que estaban recluidos en el Hospital Shifa, que es una de las razones por las que ingresamos en el hospital", dijo a CBS Evening News. "Si estaban (allí), los sacaron".

El ejército había confirmado a principios de esta semana la muerte de Noa, sin precisar la causa.

Lee también Ejército israelí asegura que recuperó el cuerpo de una soldado secuestrada por Hamas