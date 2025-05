No habrá paz "hasta que me reúna con Putin", dice Trump, tras "plantón" del ruso a Zelensky; "él no iba a ir si yo no iba", afirma El presidente de ucrania calificó de "pura fachada" la delegación rusa que viajó a Estambul para las conversaciones, y Moscú respondió tratándolo de "payaso"

Donald Trump aseguró que no habrá negociaciones de paz hasta que se reúna con Putin. Foto: AP