La agencia antidrogas de Nigeria dijo el miércoles haber desmantelado el mayor laboratorio de metanfetamina a escala industrial jamás descubierto en el país y haber detenido a nueve sospechosos, incluidos tres ciudadanos mexicanos.

Nigeria ha sido considerada durante mucho tiempo un centro clave para la producción y tráfico de drogas ilícitas hacia Europa y otros países africanos.

El operativo en una granja remota en el suroeste del país reveló un "laboratorio clandestino a escala industrial, el más grande alguna vez descubierto en Nigeria, escondido en un bosque remoto (...) en el estado de Ogun", dijo la Agencia Nacional para el Control de Drogas (NDLEA, en inglés) en un comunicado.

Lee también Otra vez, "El Chapo" Guzmán envía cartas a corte de EU; exige nuevo juicio y cuestiona veredicto que lo condenó en 2019

La operación, que también incluyó redadas en dos casas en un exclusivo barrio de Lagos, permitió recuperar químicos valorados en 362 millones de dólares, incluido cristal de metanfetamina.

"Somos completamente conscientes del cambio táctico de estos cárteles, incluida la preocupante tendencia de contratar a especialistas de los cárteles sudamericanos para instalar fábricas de producción en nuestras comunidades rurales", dijo el jefe de la NDLEA, Buba Marwa, en el comunicado.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

desa