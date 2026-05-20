Más Información

Simón Levy fue socio de dueño de empresa sancionada por EU; exfuncionario asegura que rompió relación

Simón Levy fue socio de dueño de empresa sancionada por EU; exfuncionario asegura que rompió relación

Operativo Enjambre ha sido ejecutado en al menos cinco entidades; suman 141 funcionarios detenidos

Operativo Enjambre ha sido ejecutado en al menos cinco entidades; suman 141 funcionarios detenidos

Cártel de Sinaloa penetró al menos ocho municipios de Morelos, señala FGR; revela que financió campañas y cooptó funcionarios

Cártel de Sinaloa penetró al menos ocho municipios de Morelos, señala FGR; revela que financió campañas y cooptó funcionarios

Cuautla es municipio líder en extorsión; se disparan casos en gestión de alcalde prófugo

Cuautla es municipio líder en extorsión; se disparan casos en gestión de alcalde prófugo

Guía Michelin 2026: estos son los restaurantes mexicanos ganadores

Guía Michelin 2026: estos son los restaurantes mexicanos ganadores

En Michoacán lidera Morena; Movimiento del Sombrero, segundo

En Michoacán lidera Morena; Movimiento del Sombrero, segundo

Los pasos de Andy López Beltrán en Morena; afiliaciones masivas y poca transparencia marcan su gestión

Los pasos de Andy López Beltrán en Morena; afiliaciones masivas y poca transparencia marcan su gestión

Crisis en Sinaloa obliga a nuevos perfiles políticos; Jorge Álvarez Máynez destapa posibles aspirantes de MC a la gubernatura

Crisis en Sinaloa obliga a nuevos perfiles políticos; Jorge Álvarez Máynez destapa posibles aspirantes de MC a la gubernatura

INE avala requisitos de Somos México; organización confía en obtener registro como partido político

INE avala requisitos de Somos México; organización confía en obtener registro como partido político

Sergio Mayer renuncia a Morena; alude motivos personales

Sergio Mayer renuncia a Morena; alude motivos personales

Ni en tiempo extra, concluyen obras en CDMX para el Mundial; Javier Tejado en Con los de Casa critica falta de planeación

Ni en tiempo extra, concluyen obras en CDMX para el Mundial; Javier Tejado en Con los de Casa critica falta de planeación

Detienen a Omar Chávez, hijo de Julio César Chávez en Culiacán; fue ingresado al penal de Aguaruto

Detienen a Omar Chávez, hijo de Julio César Chávez en Culiacán; fue ingresado al penal de Aguaruto

La agencia antidrogas de Nigeria dijo el miércoles haber desmantelado el mayor laboratorio de a escala industrial jamás descubierto en el país y haber detenido a nueve sospechosos, incluidos tres ciudadanos mexicanos.

Nigeria ha sido considerada durante mucho tiempo un centro clave para la producción y ilícitas hacia Europa y otros países africanos.

El operativo en una granja remota en el suroeste del país reveló un "laboratorio clandestino a escala industrial, el más grande alguna vez descubierto en Nigeria, escondido en un bosque remoto (...) en el estado de Ogun", dijo la Agencia Nacional para el Control de Drogas (NDLEA, en inglés) en un comunicado.

Lee también

La operación, que también incluyó redadas en dos casas en un exclusivo barrio de Lagos, permitió recuperar químicos valorados en 362 millones de dólares, incluido cristal de metanfetamina.

"Somos completamente conscientes del cambio táctico de estos cárteles, incluida la preocupante tendencia de contratar a especialistas de los cárteles sudamericanos para instalar fábricas de producción en nuestras comunidades rurales", dijo el jefe de la NDLEA, Buba Marwa, en el comunicado.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

desa

Google News

Más Información

TEMAS RELACIONADOS

Noticias según tus intereses

ViveUSA

Cursos en línea 2026: Qué estudiar por menos de mil pesos para conseguir un mejor empleo. Foto: Canva

Cursos en línea 2026: Qué estudiar por menos de mil pesos para conseguir un mejor empleo

Pago de pensión IMSS octubre fecha EXACTA, monto y calendario oficial. Foto: IMSS / Canva

Pensión IMSS junio 2026: fecha exacta de pago y quiénes recibirán aumento

Visa americana/ iStock

El error ‘fatal’ por el que pueden negarte la visa americana bajo la sección 212(a)

Memorial Day. Foto: iSTOCK-vadimrysev

Memorial Day 2026: Qué es el Día de los Caídos, su historia, origen y por qué se celebra en Estados Unidos

Examen de inglés. Ciudadanía. iStock/ mediaphotos

Preguntas de la entrevista de ciudadanía estadounidense y qué saber sobre el trámite