Cae “L-12”, objetivo prioritario con tres órdenes de aprehensión; detienen a 14 personas más en Sinaloa

EN VIVO Desfile Cívico-Militar por el 115 aniversario de la Revolución Mexicana; sigue aquí el minuto a minuto

El Ejército identificó desde 2014 a grupos “anarquistas”

INEGI cambia metodología y las cifras positivas de lectura se disparan 

Metro CDMX cierra seis estaciones por marcha de la Generación Z y desfile del 20 de noviembre

Asesinato de Carlos Manzo fue coordinado en grupo de WhatsApp; así fueron los mensajes antes del ataque, revela García Harfuch

Generación Z convoca a nueva marcha hoy; llaman a protestar por detenciones en la movilización pasada

Embajada de EU alerta a sus ciudadanos por nueva marcha de la Generación Z; pide evitar protestas del 20 de noviembre en CDMX

Estamos en el momento más difícil del gobierno de Sheinbaum: Javier Tejado; “el entorno es complicado”, dice en Con los de Casa

Tras 12 horas de audiencia, jueza aplaza resolución de libertad anticipada de Javier Duarte; se definirá el viernes

Marcha de Generación Z en CDMX: Definen situación jurídica de 13 de los 18 imputados; Fiscalía solicita medidas cautelares diferenciadas

Segunda marcha de la Generación Z y desfile cívico-militar: ruta, horarios y alternativas viales

Ciudad de Panamá.- El presidente de , José Raúl Mulino, anunció que viajará a Noruega en diciembre próximo para acompañar a la dirigente opositora venezolana María Corina Machado, "una guerrera de la democracia y de la libertad", a recibir el Premio Nobel de la Paz.

"Tengo que ir a Oslo a acompañar a María Corina", dijo Mulino en su conferencia de prensa semanal tras explicar que la dirigente venezolana lo invitó, y además expresar que "ojalá pueda estar ella ahí" en la ceremonia de entrega del Nobel de la Paz prevista el 10 de diciembre próximo.

Mulino precisó que viajará hacia la capital noruega el 6 o 7 de diciembre y que regresará a Panamá el 11 de ese mes, para acompañar "a una gran, gran dirigente y líder del pueblo de Venezuela", un país al que deseó "lo antes posible el pleno recobro de su democracia y de su libertad".

La líder opositora venezolana María Corina Machado. Foto: AFP
La líder opositora venezolana María Corina Machado. Foto: AFP

Corina Machado "encarna la esperanza de un futuro diferente"

Corina Machado ganó el Nobel de la Paz 2025 "por su incansable labor en la promoción de los derechos democráticos del pueblo venezolano y por su lucha por lograr una transición justa y pacífica de la dictadura a la democracia", según anunció el pasado 10 de octubre el Comité Nobel noruego, con sede en Oslo.

La dirigente ha demostrado que las herramientas de la democracia son también las de la paz, subrayó el comité, que agregó que la galardonada encarna la esperanza de un futuro diferente, en el que se protejan los derechos fundamentales de los ciudadanos y se escuchen sus voces.

Como líder del movimiento democrático en Venezuela, Machado es uno de los ejemplos más extraordinarios de valentía civil en América Latina en tiempos recientes, destacó el comité.

La premiada ha sido una figura clave y unificadora en una oposición política que en su día estuvo profundamente dividida, una oposición que encontró un terreno común en la exigencia de elecciones libres y un gobierno representativo, añade.

