Ciudad de Panamá.- El presidente de Panamá, José Raúl Mulino, anunció que viajará a Noruega en diciembre próximo para acompañar a la dirigente opositora venezolana María Corina Machado, "una guerrera de la democracia y de la libertad", a recibir el Premio Nobel de la Paz.
"Tengo que ir a Oslo a acompañar a María Corina", dijo Mulino en su conferencia de prensa semanal tras explicar que la dirigente venezolana lo invitó, y además expresar que "ojalá pueda estar ella ahí" en la ceremonia de entrega del Nobel de la Paz prevista el 10 de diciembre próximo.
Mulino precisó que viajará hacia la capital noruega el 6 o 7 de diciembre y que regresará a Panamá el 11 de ese mes, para acompañar "a una gran, gran dirigente y líder del pueblo de Venezuela", un país al que deseó "lo antes posible el pleno recobro de su democracia y de su libertad".
Corina Machado "encarna la esperanza de un futuro diferente"
Corina Machado ganó el Nobel de la Paz 2025 "por su incansable labor en la promoción de los derechos democráticos del pueblo venezolano y por su lucha por lograr una transición justa y pacífica de la dictadura a la democracia", según anunció el pasado 10 de octubre el Comité Nobel noruego, con sede en Oslo.
La dirigente ha demostrado que las herramientas de la democracia son también las de la paz, subrayó el comité, que agregó que la galardonada encarna la esperanza de un futuro diferente, en el que se protejan los derechos fundamentales de los ciudadanos y se escuchen sus voces.
Como líder del movimiento democrático en Venezuela, Machado es uno de los ejemplos más extraordinarios de valentía civil en América Latina en tiempos recientes, destacó el comité.
La premiada ha sido una figura clave y unificadora en una oposición política que en su día estuvo profundamente dividida, una oposición que encontró un terreno común en la exigencia de elecciones libres y un gobierno representativo, añade.
mcc
