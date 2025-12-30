Más Información

Tren Interoceánico: Tras dictamen técnico deberá realizarse un deslinde, dice Sheinbaum; FGR determinará responsabilidades, indica

ASF advirtió mala planeación en Línea Z del Interoceánico

Descarrilamiento del Interoceánico, en datos; cronología y el saldo de víctimas del "proyecto más atractivo del mundo" según AMLO

Operación Frontera Norte ha detenido a más de 10 mil personas en 10 meses; aseguraron más de 7 mil armas de fuego

Fallece Francisco Barrio Terrazas, exgobernador de Chihuahua; diputados del PAN lamentan deceso

Detienen y vinculan a proceso Alejandro Baruc “N” en Uruapan, Michoacán; podría estar relacionado con el asesinato de Carlos Manzo

Intocables de la 4T: Inmunes ante los escándalos

Tren Interoceánico: Sheinbaum asegura que habrá reparación integral del daño a víctimas; avanza FGR con investigación

Tren Interoceánico: 36 personas continúan hospitalizadas; Zoé Robledo destaca que muchos pacientes fueron dados de alta

Accidente del Tren Interoceánico deja a Doña Jovita sin dos hijas y un yerno; "querían ir a conocer y pasear", menciona

Vigilarán más de 14 mil policías fiestas de Fin de Año y Año Nuevo en la CDMX; reforzarán presencia policial en el Metro

Evacuan a 100 empleados por incendio en empresa de Monterrey; un trabajador resultó con quemaduras

Boston. La periodista medioambiental , nieta del difunto presidente , ha fallecido, informó su familia. Tenía 35 años.

Schlossberg, hija de Caroline Kennedy, hija de Kennedy, y Edwin Schlossberg, reveló que padecía un cáncer terminal en un ensayo publicado en noviembre de 2025 en The New Yorker. Su familia emitió un comunicado en el que anunció su fallecimiento, que fue publicado en las redes sociales por la John F. Kennedy.

“Nuestra hermosa Tatiana falleció esta mañana. Siempre estará en nuestros corazones”, indicó el comunicado. No reveló la causa de la muerte ni dónde falleció.

Schlossberg fue diagnosticada con aguda en mayo de 2024, a los 34 años. Tras el nacimiento de su segundo hijo, su médico observó que tenía un recuento elevado de glóbulos blancos. Resultó ser leucemia mieloide aguda con una mutación poco frecuente, que se da principalmente en personas mayores.

En el ensayo “A Battle With My Blood” (Una batalla con mi sangre), Schlossberg relató cómo pasó por varias rondas de y dos trasplantes de células madre, y cómo participó en ensayos clínicos. Durante el ensayo más reciente, escribió, su médico le dijo que “podría mantenerla con vida durante un año, tal vez”.

Nieta de John F. Kennedy criticó a su tío Robert F. Kennedy Jr. por políticas de salud

Schlossberg también criticó en el ensayo las políticas impulsadas por el primo de su madre, el secretario de Salud y Servicios Humanos de Estados Unidos, , afirmando que podrían perjudicar a pacientes con como ella. Su madre había instado a los senadores a rechazar la confirmación de Kennedy Jr.

“A medida que pasaba cada vez más tiempo bajo el cuidado de , enfermeras e investigadores que se esforzaban por mejorar la vida de los demás, vi cómo Bobby recortaba casi 500 millones de dólares destinados a la de vacunas de ARNm, una tecnología que podría utilizarse contra ciertos tipos de cáncer”, se lee en el ensayo.

Schlossberg trabajó como reportera cubriendo el y el medio ambiente para la sección de Ciencia del New York Times. Su libro de 2019 “Inconspicuous Consumption: The Environmental Impact You Don't Know You Have” (Consumo discreto: el impacto medioambiental que no sabes que tienes) ganó el premio Rachel Carson Environment Book Award de la Sociedad de Periodistas Medioambientales en 2020.

Schlossberg escribió en el ensayo de The New Yorker que temía que su hija y su hijo no la recordaran. Se sentía engañada y triste por no poder seguir viviendo “la maravillosa vida” que tenía con su marido, George Moran. Aunque sus padres y sus hermanos, Rose y Jack, intentaban ocultarle su dolor, ella decía que lo sentía cada día.

“Durante toda mi vida, he intentado ser buena, ser una buena estudiante, una buena hermana y una buena hija, y proteger a mi madre y no hacerla enfadar ni disgustar nunca”, dijo. “Ahora he añadido una nueva tragedia a su vida, a la vida de nuestra familia, y no hay nada que pueda hacer para evitarlo”.

