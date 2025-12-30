Boston. La periodista medioambiental Tatiana Schlossberg, nieta del difunto presidente John F. Kennedy, ha fallecido, informó su familia. Tenía 35 años.

Schlossberg, hija de Caroline Kennedy, hija de Kennedy, y Edwin Schlossberg, reveló que padecía un cáncer terminal en un ensayo publicado en noviembre de 2025 en The New Yorker. Su familia emitió un comunicado en el que anunció su fallecimiento, que fue publicado en las redes sociales por la Fundación Biblioteca John F. Kennedy.

“Nuestra hermosa Tatiana falleció esta mañana. Siempre estará en nuestros corazones”, indicó el comunicado. No reveló la causa de la muerte ni dónde falleció.

Schlossberg fue diagnosticada con leucemia mieloide aguda en mayo de 2024, a los 34 años. Tras el nacimiento de su segundo hijo, su médico observó que tenía un recuento elevado de glóbulos blancos. Resultó ser leucemia mieloide aguda con una mutación poco frecuente, que se da principalmente en personas mayores.

En el ensayo “A Battle With My Blood” (Una batalla con mi sangre), Schlossberg relató cómo pasó por varias rondas de quimioterapia y dos trasplantes de células madre, y cómo participó en ensayos clínicos. Durante el ensayo más reciente, escribió, su médico le dijo que “podría mantenerla con vida durante un año, tal vez”.

Nieta de John F. Kennedy criticó a su tío Robert F. Kennedy Jr. por políticas de salud

Schlossberg también criticó en el ensayo las políticas impulsadas por el primo de su madre, el secretario de Salud y Servicios Humanos de Estados Unidos, Robert F. Kennedy Jr., afirmando que podrían perjudicar a pacientes con cáncer como ella. Su madre había instado a los senadores a rechazar la confirmación de Kennedy Jr.

“A medida que pasaba cada vez más tiempo bajo el cuidado de médicos, enfermeras e investigadores que se esforzaban por mejorar la vida de los demás, vi cómo Bobby recortaba casi 500 millones de dólares destinados a la investigación de vacunas de ARNm, una tecnología que podría utilizarse contra ciertos tipos de cáncer”, se lee en el ensayo.

Schlossberg trabajó como reportera cubriendo el cambio climático y el medio ambiente para la sección de Ciencia del New York Times. Su libro de 2019 “Inconspicuous Consumption: The Environmental Impact You Don't Know You Have” (Consumo discreto: el impacto medioambiental que no sabes que tienes) ganó el premio Rachel Carson Environment Book Award de la Sociedad de Periodistas Medioambientales en 2020.

Schlossberg escribió en el ensayo de The New Yorker que temía que su hija y su hijo no la recordaran. Se sentía engañada y triste por no poder seguir viviendo “la maravillosa vida” que tenía con su marido, George Moran. Aunque sus padres y sus hermanos, Rose y Jack, intentaban ocultarle su dolor, ella decía que lo sentía cada día.

“Durante toda mi vida, he intentado ser buena, ser una buena estudiante, una buena hermana y una buena hija, y proteger a mi madre y no hacerla enfadar ni disgustar nunca”, dijo. “Ahora he añadido una nueva tragedia a su vida, a la vida de nuestra familia, y no hay nada que pueda hacer para evitarlo”.

