Adolfo Fernández, actor conocido por sus papeles en "Policías, en el corazón de la calle", "Los 80", "Águila Roja" o "B&B" murió este viernes a los 67 años de edad en su domicilio de Perales de Tajuña, Madrid, a causa de un cáncer.
Así han informado desde el periódico El País, donde también se ha informado que no se llevará a cabo ni capilla ardiente ni funeral, cumpliendo así con las últimas voluntades del intérprete.
Hace más de diez años, el actor fue diagnosticado con cáncer y se retiró de los focos durante un año y medio. En plena pandemia y superada la enfermedad, Adolfo volvió a los escenarios en un momento clave para la industria.
La Academia de Cine ha confirmado la noticia a través de sus redes sociales recordando algunos de sus trabajos: "Fallece el actor Adolfo Fernández a los 67 años. Participó en películas como Entre las piernas, Yoyes, El arte de morir o Todo es silencio. Era miembro de la Academia de Cine".
"Adolfo Fernández fue un actor riguroso, comprometido y amante del teatro, aunque hizo mucho cine y la popularidad le vino por papeles en series televisivas. Pasó en muchas ocasiones por el escenario del Bergidum", señaló también en redes sociales el Teatro Bergidum.
