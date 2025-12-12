Más Información

Entre 1.9 y 4.6 millones de pesos le costó a Adán Augusto López regalar el libro de AMLO en el Senado

La arquitecta mexicana Frida Escobedo deja huella en París, Nueva York y ahora Doha  

Rodrigo Ímaz inaugurará exposición de arte "Latas de Palestina"; conoce aquí los detalles

Roban más de 600 piezas históricas del Museo de Bristol; buscan a cuatro sospechosos

Jóvenes, meta de Fomento Cultural Banamex en 2026

Así celebró Budapest el Nobel de Literatura 2025 de Krasznahorkai: un camión-libro que recorrió la ciudad

Adolfo Fernández, actor conocido por sus papeles en "Policías, en el corazón de la calle", "Los 80", "Águila Roja" o "B&B" murió este viernes a los 67 años de edad en su domicilio de Perales de Tajuña, Madrid, a causa de un cáncer.

Así han informado desde el periódico El País, donde también se ha informado que no se llevará a cabo ni capilla ardiente ni funeral, cumpliendo así con las últimas voluntades del intérprete.

Hace más de diez años, el actor fue diagnosticado con cáncer y se retiró de los focos durante un año y medio. En plena pandemia y superada la enfermedad, Adolfo volvió a los escenarios en un momento clave para la industria.

La Academia de Cine ha confirmado la noticia a través de sus redes sociales recordando algunos de sus trabajos: "Fallece el actor Adolfo Fernández a los 67 años. Participó en películas como Entre las piernas, Yoyes, El arte de morir o Todo es silencio. Era miembro de la Academia de Cine".

"Adolfo Fernández fue un actor riguroso, comprometido y amante del teatro, aunque hizo mucho cine y la popularidad le vino por papeles en series televisivas. Pasó en muchas ocasiones por el escenario del Bergidum", señaló también en redes sociales el Teatro Bergidum.

