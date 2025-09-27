Más Información

Buenos Aires.- Miles de personas marcharon este sábado en la capital de para reclamar justicia por un triple femicidio que conmovió a la sociedad y cuyos supuestos lazos con el narcotráfico están bajo investigación.

Familiares de Morena Verdi, de 20 años, su prima Brenda del Castillo, de 20, y de Lara Gutiérrez, de 15, torturadas y descuartizadas en un acto "aleccionador" de una banda de criminales, reclamaron justicia en una procesión acompañada por movimientos feministas, partidos de izquierda y miles de personas, constató la AFP.

Los rostros de las tres víctimas plasmados en pancartas, fotografías, remeras, acompañaron a una ruidosa marcha donde sonaron con furia los tambores de los movimientos feministas al grito de "¡Vivas nos queremos!".

Fotografía aérea que muestra a los asistentes del funeral de Brenda del Castillo y Morena Verdi, víctimas de feminicidio, en el cementerio Las Praderas, en Buenos Aires. FOTO: ADAN GONZÁLEZ. EFE
La justicia ya detuvo a cinco presuntos implicados -tres hombres y dos mujeres- y divulgó la fotografía del supuesto líder que ordenó matar a las mujeres, un joven de nacionalidad peruana de 20 años.

Las tres habían sido vistas por última vez el viernes 19 de septiembre cuando abordaron una camioneta supuestamente engañadas con una oferta de trabajo sexual. Fueron conducidas a una casa en la periferia sur de Buenos Aires donde fueron torturadas, asesinadas y luego enterradas. Sus cuerpos fueron hallados cinco días después, el miércoles 24.

Según el ministro de Justicia de la provincia de Buenos Aires, Javier Alonso, las víctimas creían que iban a una fiesta. Las torturas y asesinatos fueron transmitidos por redes sociales a un grupo cerrado de 45 personas, reveló el funcionario que lo calificó un acto "aleccionador" por un presunto robo de droga.

El último arrestado fue detenido la noche del viernes en la ciudad boliviana de Villazón, en un hotel a 600 metros de la provincia argentina de Jujuy, gracias a la colaboración policial entre ambos países, indicó el ministerio de Seguridad argentino.

