El comandante general de la Policía Nacional del Perú (PNP), Óscar Arriola, confirmó en declaraciones a la prensa que el suboficial de tercera Luis Magallanes fue el autor del disparo que provocó la muerte de Eduardo Ruiz Sáenz, de 32 años, durante las protestas registradas el miércoles en el Centro de Lima.

“El autor de ese disparo es el suboficial de tercera Luis Magallanes, pertenecen a la Dirección de Investigación Criminal y no al Grupo Terna”, precisó.

El hecho ocurrió en las inmediaciones de la Plaza Francia, en el marco de las movilizaciones contra el actual gobierno y el Congreso.

Arriola precisó que Magallanes “estuvo comprendido -y así lo determinarán las investigaciones- en actos de verificación en los alrededores de la avenida Abancay” y que actualmente presenta un diagnóstico de politraumatismo, permaneciendo bajo observación médica.

El jefe policial añadió que el suboficial ya fue notificado de su detención y que las diligencias están a cargo del jefe de la División de Homicidios, en coordinación con un fiscal penal común.

“Las investigaciones (estarán) a cargo del jefe de la División de Homicidios por supuesto que en la brevedad posible, luego de estos actos de investigación urgentes, con el fiscal, que debe ser un fiscal penal común, porque estos son hechos totalmente aislados del planeamiento”, señaló.

Asimismo, el comandante general informó que los generales a cargo del operativo del día han sido separados de sus funciones, en cumplimiento de las disposiciones internas de la institución.

