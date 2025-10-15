Más Información

Senado aprueba reformas a Ley de Amparo y turna al Ejecutivo; acusan simulación en retroactividad

Senado aprueba reformas a Ley de Amparo y turna al Ejecutivo; acusan simulación en retroactividad

Escoltas de David Cohen declaran ante el MP; aseguran "no darse cuenta" de que era vigilado

Escoltas de David Cohen declaran ante el MP; aseguran "no darse cuenta" de que era vigilado

Así arrestaron a Donovan "N", segundo detenido por asesinato del abogado David Cohen

Así arrestaron a Donovan "N", segundo detenido por asesinato del abogado David Cohen

Trump analiza ataques contra cárteles en territorio venezolano; autoriza operaciones encubiertas de la CIA

Trump analiza ataques contra cárteles en territorio venezolano; autoriza operaciones encubiertas de la CIA

Victoria’s Secret Fashion Show 2025 minuto a minuto

Victoria’s Secret Fashion Show 2025 minuto a minuto

Sheinbaum da seguimiento a censo de Bienestar en San Luis Potosí; reconoce labor de Semar y Defensa Nacional

Sheinbaum da seguimiento a censo de Bienestar en San Luis Potosí; reconoce labor de Semar y Defensa Nacional

"No hemos sido notificados"; Adán Augusto e Ignacio Mier rechazan cancelación de su visa estadounidense

"No hemos sido notificados"; Adán Augusto e Ignacio Mier rechazan cancelación de su visa estadounidense

EU revoca visas a políticos y funcionarios mexicanos; conoce quiénes enfrentan la medida

EU revoca visas a políticos y funcionarios mexicanos; conoce quiénes enfrentan la medida

¿Usas Tinder o Netflix? Gobierno federal propone que el SAT acceda a datos de apps de citas y streaming

¿Usas Tinder o Netflix? Gobierno federal propone que el SAT acceda a datos de apps de citas y streaming

Beatriz Gutiérrez Müller reaparece en la Feria del Libro del Zócalo; regala un ejemplar de "¡Gracias!" que mandó AMLO

Beatriz Gutiérrez Müller reaparece en la Feria del Libro del Zócalo; regala un ejemplar de "¡Gracias!" que mandó AMLO

Atacan a balazos a alcalde de Elota, Sinaloa; resulta ileso

Atacan a balazos a alcalde de Elota, Sinaloa; resulta ileso

"Solamente Dios sabe cómo pasó": familias golpeadas por la tragedia; historias de dolor que dejaron las intensas lluvias

"Solamente Dios sabe cómo pasó": familias golpeadas por la tragedia; historias de dolor que dejaron las intensas lluvias

Lima.- La Policía Nacional del Perú dispersó este miércoles a los manifestantes que llegaron a los exteriores del Congreso en una marcha de protesta en Lima, que se repitió en otras ciudades del país contra el gobierno y el Parlamento, después de que intentaron tumbar las rejas de seguridad y encendieron fuego cerca a los agentes policiales.

Los jóvenes de la denominada 'Generación Z', junto a otros colectivos sociales, partidos y gremios laborales, llegaron en marcha hacia los exteriores del Parlamento, en el centro histórico de Lima, e intentaron tumbar las rejas de seguridad que había colocado la Policía para impedir el acceso a la sede del Legislativo.

Algunos manifestantes lanzaron botellas y objetos contundentes contra los agentes, y minutos después se encendieron algunos objetos en el frontis del Congreso, lo que generó el despliegue de la Policía para extinguir las llamas y retirar a los movilizados con el uso de gases lacrimógenos.

Lee también

Cientos de policías congregados en el lugar rodearon a los manifestantes y los retiraron del frontis del Congreso hacia un puente, en dirección al distrito del Rímac, mientras que otro grupo más numeroso quedó detrás del cordón policial en la céntrica avenida Abancay.

Los enfrentamientos también se produjeron en la sureña ciudad de Arequipa, entre policías y manifestantes, que intentaban ingresar a la plaza principal de esa ciudad, que acoge el con la participación del rey de España Felipe VI.

Protestas contra José Jerí y principales líderes políticos

En Lima, los manifestantes portaban banderas y carteles en rechazo al Congreso y al mandatario José Jerí, nombrado el viernes pasado como presidente de la República, tras la destitución de Dina Boluarte (2022-2025) por incapacidad moral, en su calidad de titular del Parlamento.

Sin embargo, el rechazo juvenil responde a las denuncias de presunto abuso sexual contra Jerí y al rol de los principales partidos políticos, con representación en el Congreso, que mantuvieron con sus votos a Boluarte en el Ejecutivo, a pesar de las denuncias presentadas contra ella por la Fiscalía a raíz de los muertos en las protestas de 2022 y 2023, así como otros presuntos cargos de corrupción.

De la misma forma, contra medidas y leyes aprobadas en los últimos meses, como las iniciativas que aparentemente favorecen a las organizaciones criminales, así como la reforma del sistema privado de pensiones, entre otras.

Lee también

En uno de los bloques de manifestantes también se movilizaron artistas, como la reconocida cantante y exministra Susana Baca, en un claro mensaje a las autoridades, tras los ataques de extorsionadores contra los grupos de música y Armonía 10, que dejaron heridos y un cantante fallecido.

Mientras los manifestantes comenzaron a llegar al centro de Lima, el mandatario peruano junto con el ministro del Interior, Vicente Tiburcio; el comandante general de la Policía Nacional, Óscar Arriola, y el alcalde de Lima, Renzo Reggiardo, sobrevolaron la ciudad para supervisar las acciones de seguridad y orden en la capital.

Generación Z marcha en varias ciudades

En otras ciudades del país, como la andina Huancayo, las manifestaciones de los jóvenes y comerciantes del mercado Modelo se dirigieron a la plaza Huamanmarca con carteles que pedían el cierre del Congreso, calificaban a Jerí como "violador" y afirmaban: "Este gobierno no me representa".

De la misma forma, en la ciudad norteña de Chiclayo, una enorme bandera de Perú era portada por cientos de manifestantes por las calles del centro de esa urbe por jóvenes y profesores sindicalizados del magisterio público.

Las marchas de protesta se han replicado en ciudades como Ayacucho, Cusco, Huaraz, Arequipa, Iquitos, Chimbote, entre otras, con el rechazo hacia los líderes de los principales partidos políticos y que también serán candidatos en las elecciones presidenciales y legislativas del 2026.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.
Únete a nuestro canal

mgm

Google News

Más Información

TEMAS RELACIONADOS

Noticias según tus intereses

ViveUSA

Pensión IMSS e ISSSTE Confirman fecha de PAGO DOBLE en noviembre. ¿Qué pensionados lo recibirán. Foto: Canva / Adobe / IMSS / ISSSTE

Pensión IMSS e ISSSTE: Confirman fecha de PAGO DOBLE en noviembre. ¿Qué pensionados lo recibirán?

CURP biométrica 2025: Requisitos y el paso a paso para tramitarla tras entrada en vigor el 16 de octubre. Foto: iStock / metamorworks / Renapo

CURP biométrica 2025: Requisitos y el paso a paso para tramitarla tras entrada en vigor el 16 de octubre

Ciudadanía. iStock/ insta_photos

La mayoría de estadounidenses no podría aprobar el examen de ciudadanía: Aquí las preguntas más “difíciles”

Visa de trabajo. Foto: iStock

Adiós a la visa H-1B de $100,000: Conoce la visa TN, tu pase como profesional mexicano a Estados Unidos

Marcha Zombie CDMX 2025: fecha, hora, ruta y todo sobre el baile de "Thriller" en el desfile más terrorífico del año. Foto Gabriel Pano / El Universal

Marcha Zombie CDMX 2025: fecha, hora, ruta y todo sobre el baile de "Thriller" en el desfile más terrorífico del año