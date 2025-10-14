Guanajuato.- La escritora y artista escénica Angélica Liddell (Figueras, 1966) presentó su obra Terebrante en el primer fin de semana del 53 Festival Internacional Cervantino. A través de varios segmentos que cruzan la línea entre el performance y lo ritual, Liddell, directora, autora e intérprete de la obra, deconstruye el flamenco —su estética, sus movimientos, su filosofía— para llevarse a sí misma hasta el límite en un trance autodestructivo, alcanzar la catarsis de sus heridas emocionales y representar un pacto con el demonio.

El punto de partida son las ideas del cantaor gitano Manuel Agujetas y las citas que se proyectan, en medio de la oscuridad, desde la pantalla, los únicos momentos donde el lenguaje y lo verbal intervienen. El planteamiento que dejó Manuel Agujetas es que el dolor y la herida —una herida sobre una herida, paráfrasis del significado de terebrante: dolor perforante— son catalizadores del arte. "Para ser flamenco hay que tener una causa.

¿Cuál es la causa? Primero tienes que estar con una mujer que tú la quieras", son palabras de Agujetas que se citan en la obra y desembocan en que el siguiente paso es ser abandonado por la persona amada. "Si usted no tiene causa, ¿por quién va usted a cantar?"Lo primero que hace Liddell —ganadora del León de Plata de la Bienal de Teatro de Venecia 2012 y del Premio Nacional de Teatro de España este año— para tomar el escenario del Auditorio del Estado es calzarse los botines de Israel Galván, bailaor y una de sus mayores admiraciones, y moverse, al ritmo de esa deconstrucción del flamenco, retirar su ropa interior, exponer su cuerpo, fumar, masturbarse y colocar el cigarro entre sus genitales. Es un segmento de larga duración, tenso e incómodo, que demanda una contemplación transgresora.

El público, en varios momentos, se retira ofendido, aturdido, indignado.Un niño cruza el escenario, corriendo, al terminar esa primera aparición de Liddell, y minutos más adelante, hay escenas que recrean recuerdos infantiles: una pareja de niños vestidos como adultos, por ejemplo, platican, bailan, juegan.Las pantallas ya no muestran citas ni ahondan en la filosofía del flamenco, sino que presentan el video de una extracción dental y de encías. Eso es la muestra explícita de lo terebrante.Luego, la estatua de un macho cabrío y su sombra proyectada guiarán una buena parte de la historia.

A lo largo del ritual en el que se encuentran dos sacerdotes de esa especie de bacanal, Liddell es cubierta con una tela blanca, especie de sudario que cubre su rostro y la convierte en la visión de una virgen apocalíptica, bañada en vino, como quien hace una purificación ritual mediante la sangre de un sacrificio. Otros grupos de espectadores se levantan de sus butacas. Y esto va sucediendo antes de alcanzar el punto más alto de la obra: sus últimos minutos, en los que la artista baila al ritmo de Blondie y Nick Cave desde esa puerta que abre a la intimidad, sus momentos ocultos; Liddell se baña en vino y cerveza que bebe frenéticamente, botellas que derrama y avienta para recrear juegos sexuales y llenar el escenario y su cuerpo con la espuma del alcohol. Hasta el límite, hasta que no pueda ponerse en pie y el espectador crea que ha podido atrapar algo de ese dolor y esa herida esencial que se le muestran. Entre el enojo y la consternación, el público sale del teatro.

"Terebrante" se presentará en Ciudad de México el 16 de octubre, a las 20:00 horas, en el Teatro de las Artes. Y en el Foro La Gruta, Liddell ofrecerá una clase magistral el 17 de octubre al mediodía.