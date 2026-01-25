París. El presidente francés, Emmanuel Macron, dijo que quiere que su gobierno acelere el proceso legal para garantizar que la prohibición de las redes sociales para niños menores de 15 años pueda entrar en vigor en septiembre, al inicio del próximo año escolar.

En un video publicado el sábado por la noche por la emisora ​​francesa BFM-TV, Macron dijo que había pedido a su gobierno iniciar un procedimiento acelerado para que la legislación propuesta pueda avanzar lo más rápido posible y ser aprobada por el Senado a tiempo.

“El cerebro de nuestros niños y adolescentes no está en venta”, dijo Macron. “Las emociones de nuestros niños y adolescentes no están en venta ni se pueden manipular. Ni por plataformas estadounidenses ni por algoritmos chinos”.

Lee también "Lo incitaban a morir": francesa acusa a las redes sociales tras el suicidio de su hijo

El anuncio de Macron se produjo apenas unos días después de que el gobierno británico dijera que consideraría prohibir a los adolescentes el uso de las redes sociales mientras endurece las leyes diseñadas para proteger a los niños del contenido dañino y el tiempo excesivo frente a la pantalla.

Según el organismo de control sanitario francés, uno de cada dos adolescentes pasa entre dos y cinco horas al día con un teléfono inteligente. En un informe publicado en diciembre, se indicó que alrededor del 90% de los niños de entre 12 y 17 años usan teléfonos inteligentes a diario para acceder a internet, y el 58% de ellos los usan para redes sociales.

El informe destacó diversos efectos nocivos derivados del uso de las redes sociales, como la disminución de la autoestima y una mayor exposición a contenido asociado con conductas de riesgo como la autolesión, el consumo de drogas y el suicidio. Varias familias en Francia han demandado a TikTok por suicidios de adolescentes que, según afirman, están relacionados con contenido nocivo.

Lee también Prohibir redes sociales a menores "no es nuestra opción", dice X; Meta advierte: jóvenes irán a apps "menos reguladas"

La oficina de Macron dijo a The Associated Press que el video estaba dirigido a la legisladora Laure Miller, quien patrocina el proyecto de ley que será examinado en una sesión pública el lunes.

“Prohibiremos las redes sociales a los menores de 15 años y los teléfonos móviles en nuestros institutos”, dijo Macron. “Creo que es una norma clara. Clara para nuestros adolescentes, clara para las familias, clara para el profesorado, y seguimos avanzando”.

En Australia, las empresas de redes sociales han revocado el acceso a aproximadamente 4,7 millones de cuentas identificadas como pertenecientes a menores desde que el país prohibió el uso de las plataformas a menores de 16 años, según informaron las autoridades. La ley provocó intensos debates en Australia sobre el uso de la tecnología, la privacidad, la seguridad infantil y la salud mental, y ha impulsado a otros países a considerar medidas similares.

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

ss