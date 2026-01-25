Más Información

Dictan prisión preventiva a "El Botox", líder "Los Blancos de Troya"; es vinculado a proceso por delincuencia organizada

Dictan prisión preventiva a "El Botox", líder "Los Blancos de Troya"; es vinculado a proceso por delincuencia organizada

Explosivos del crimen, letales en Michoacán

Explosivos del crimen, letales en Michoacán

México y EU acuerdan acelerar entregas de capos del narco; celebran tercera reunión de Seguridad

México y EU acuerdan acelerar entregas de capos del narco; celebran tercera reunión de Seguridad

Captan en video muerte de Alex Pretti a manos de agentes federales en Minneapolis; versión se contradice sobre tiroteo

Captan en video muerte de Alex Pretti a manos de agentes federales en Minneapolis; versión se contradice sobre tiroteo

Descarrilamiento del Tren Interoceánico, “una tragedia ya advertida”

Descarrilamiento del Tren Interoceánico, “una tragedia ya advertida”

Nuevos aranceles expanden el mercado ilegal

Nuevos aranceles expanden el mercado ilegal

Nueva Corte destinó 1.2 millones para ritual a Quetzalcóatl; no reporta pago por bastones de mando

Nueva Corte destinó 1.2 millones para ritual a Quetzalcóatl; no reporta pago por bastones de mando

Emojis, lenguaje juvenil que divide a expertos

Emojis, lenguaje juvenil que divide a expertos

Anticorrupción se deslinda de exhorto a Marina del Pilar para separarse del cargo; dichos de Vania Pérez son "a título personal", dice

Anticorrupción se deslinda de exhorto a Marina del Pilar para separarse del cargo; dichos de Vania Pérez son "a título personal", dice

“Lo que te quita el gobierno”; Salinas Pliego causa polémica por etiqueta de impuestos en recibos de nómina

“Lo que te quita el gobierno”; Salinas Pliego causa polémica por etiqueta de impuestos en recibos de nómina

Sobre el hielo: Canadá en la era de Donald Trump

Sobre el hielo: Canadá en la era de Donald Trump

El método paranoico en América Latina, reseña de la novela Cornamenta de Horacio Castellanos Moya

El método paranoico en América Latina, reseña de la novela Cornamenta de Horacio Castellanos Moya

París. El presidente francés, , dijo que quiere que su gobierno acelere elpara garantizar que la prohibición de las redes sociales para niños menores de 15 años pueda entrar en vigor en septiembre, al inicio del próximo año escolar.

En un video publicado el sábado por la noche por la emisora ​​francesa BFM-TV, Macron dijo que había pedido a su gobierno iniciar un procedimiento acelerado para que la legislación propuesta pueda avanzar lo más rápido posible y ser aprobada por ela tiempo.

“El cerebro de nuestros niños y adolescentes no está en venta”, dijo Macron. “Las emociones de nuestros niños y adolescentes no están en venta ni se pueden manipular. Ni por plataformas estadounidenses ni por algoritmos chinos”.

Lee también

El anuncio de Macron se produjo apenas unos días después de que el gobierno británico dijera que consideraría prohibir a los adolescentes el uso de las redes sociales mientras endurece las leyes diseñadas para del contenido dañino y el tiempo excesivo frente a la pantalla.

Según el organismo de control sanitario francés, uno de cada dos adolescentes pasa entre dos y cinco horas al día con un . En un informe publicado en diciembre, se indicó que alrededor del 90% de los niños de entre 12 y 17 años usan teléfonos inteligentes a diario para acceder a internet, y el 58% de ellos los usan para redes sociales.

El informe destacó diversos efectos nocivos derivados del uso de las redes sociales, como la disminución de la autoestima y una mayor exposición a contenido asociado con conductas de riesgo como la autolesión, el consumo de y el . Varias familias en Francia han demandado a TikTok por suicidios de adolescentes que, según afirman, están relacionados con contenido nocivo.

Lee también

La oficina de Macron dijo a The Associated Press que el video estaba dirigido a la legisladora Laure Miller, quien patrocina el proyecto de ley que será examinado en una sesión pública el lunes.

“Prohibiremos las redes sociales a los menores de 15 años y los en nuestros institutos”, dijo Macron. “Creo que es una norma clara. Clara para nuestros adolescentes, clara para las familias, clara para el profesorado, y seguimos avanzando”.

En , las empresas de redes sociales han revocado el acceso a aproximadamente 4,7 millones de cuentas identificadas como pertenecientes a menores desde que el país prohibió el uso de las plataformas a menores de 16 años, según informaron las autoridades. La ley provocó intensos debates en Australia sobre el uso de la tecnología, la privacidad, la seguridad infantil y la salud mental, y ha impulsado a otros países a considerar medidas similares.

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

ss

Google News

Más Información

TEMAS RELACIONADOS

Noticias según tus intereses

ViveUSA

CURP actualizada 2026 GRATIS: así puedes descargar el PDF certificado por RENAPO. Foto: Especial

CURP actualizada 2026 GRATIS: así puedes descargar el PDF certificado por RENAPO

MIT Foto: iStock-Marcio Silva

Estas son las 10 mejores universidades para estudiar en Estados Unidos en 2026

Orlando. iStock/ Sean Pavone

15 ciudades de Estados Unidos que podrás visitar en 2026 con vuelos más baratos

FIFA PASS/ Mundial 2026. Foto: Chat GPT

Así funciona FIFA Pass: El sistema que te ayuda a conseguir más rápido tu cita de visa rumbo al Mundial 2026

Pensión ISSSTE: Confirman pago de febrero adelantado para estos pensionados. FECHA exacta. Foto: Especial / ISSSTE

Pensión ISSSTE: Confirman pago de febrero adelantado para estos pensionados. FECHA exacta