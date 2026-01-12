Más Información

¿Se puede hacer Coca-Cola en casa? Youtuber afirma haber replicado la fórmula original

¿Se puede hacer Coca-Cola en casa? Youtuber afirma haber replicado la fórmula original

Regreso a clases 2026: consejos clave para proteger a los niños del frío invernal

Regreso a clases 2026: consejos clave para proteger a los niños del frío invernal

¿Cómo eliminar el olor a fritura en la cocina? Guía práctica paso a paso

¿Cómo eliminar el olor a fritura en la cocina? Guía práctica paso a paso

Mattel lanza la Barbie autista: ¿cuándo sale a la venta y cuál será su precio?

Mattel lanza la Barbie autista: ¿cuándo sale a la venta y cuál será su precio?

CURP Biométrica en 2026: ¿es posible tramitarla en línea y qué documentos piden?

CURP Biométrica en 2026: ¿es posible tramitarla en línea y qué documentos piden?

Tras concluir el periodo vacacional decembrino, miles de padres de familia y estudiantes de nivel básico en todo el país se alistan para y dar inicio a un nuevo periodo académico en las aulas. Este regreso a clases implica no solo volver a los horarios habituales, sino también reorganizar hábitos de sueño y alimentación.

No obstante, el retorno a los planteles educativos llega en plena , cuando las bajas temperaturas incrementan el riesgo de enfermedades respiratorias. Estas afecciones suelen presentarse con mayor frecuencia entre los grupos más vulnerables, como los niños y niñas, quienes pasan varias horas en espacios cerrados y conviven con otros estudiantes.

Ante este panorama, autoridades federales y estatales recomiendan reforzar las medidas de cuidado y prevención, para proteger la salud de los más pequeños y garantizar su salud y un buen rendimiento escolar en este regreso a clases. Este llamado se centra en promover hábitos saludables, una adecuada protección y una atención oportuna a cualquier signo de alarma.

Lee también:

Arranca un nuevo periodo del ciclo escolar 2025-2026 (01/09/2025). Foto: Especial
Arranca un nuevo periodo del ciclo escolar 2025-2026 (01/09/2025). Foto: Especial

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) y las autoridades locales activaron alertas por bajas temperaturas, con temperaturas mínimas entre 1°C y 6°C en la Ciudad de México, y condiciones similares en otras entidades del centro y norte del país debido al frente frío número 27, provocado por una inestabilidad en la zona atmosférica.

Consejos para cuidar a los más pequeños del frío este regreso a clases

  • Vístete y abrígate bien:

Usa prendas gruesas con tela de algodón o lana y, si es posible, utiliza varias capas de ropa: se aconseja utilizar primero una prenda térmica y luego añadir ropa abrigadora como suéteres o sudaderas, si la institución educativa lo permite. Finalmente, se puede agregar un abrigo o chamarra resistente al viento y la humedad, así como otros accesorios: gorro, guantes, bufanda y calcetines gruesos para mantener el calor corporal.

  • Come e hidrátate adecuadamente:

Otro factor importante es la alimentación e hidratación: se recomienda incluir en la dieta diaria frutas y verduras ricas en vitamina A y C, así como alimentos calientes durante el desayuno para fortalecer el sistema inmunológico. Asimismo, aunque en invierno la sensación de sed disminuye, es fundamental que los niños y niñas sigan consumiendo agua de forma regular.

Lee también:

Alumnos regresan a clases en 2026. Foto: Omar Contreras/EL UNIVERSAL
Alumnos regresan a clases en 2026. Foto: Omar Contreras/EL UNIVERSAL
  • Refuerza hábitos de higiene:

La limpieza es un punto fundamental en la rutina diaria este regreso a clases, pues, el lavado frecuente de manos y el uso de gel antibacterial puede reducir la propagación de virus y bacterias que provocan infecciones respiratorias. Si un niño presenta síntomas como fiebre, tos persistente o congestión nasal, es mejor quedarse en casa y consultar a un profesional de la salud para evitar contagios masivos en los salones de clase. Es importante recordar que, al estornudar, se recomienda utilizar un pañuelo desechable y cubrirse con el ángulo interno del brazo.

  • Ambiente cálido y precauciones adicionales

Evita que los menores se expongan a cambios bruscos de temperatura y corrientes de aire extremos, cuando los niños salgan de un lugar cálido asegúrate de cubrir bien su boca y nariz para evitar que respiren el aire frío. Al estar en casa y a la hora de dormir, cubre a los menores con suficientes cobijas, además, limpia y desinfecta las manijas, teléfonos y objetos compartidos con adultos. Finalmente, aplica las vacunas recomendadas en su esquema de salud: Influenza, COVID-19, etc.

También te interesará:

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

mndsm

Google News

TEMAS RELACIONADOS

Noticias según tus intereses

[Publicidad]