Para este 2026, el Gobierno de Jalisco propuso lanzar una nueva herramienta física que agilice y mejore el acceso a servicios públicos al interior del estado para todos los habitantes. Se trata de la "Tarjeta Única Al Estilo Jalisco", un instrumento financiero formal que busca facilitar y mejorar la vida de los jaliscienses.
Impulsado por el gobernador Pablo Lemus Navarro, este mecanismo estatal financiero tiene el objetivo de garantizar que todas las personas en el estado cuenten con acceso a una tarjeta de débito o crédito. De acuerdo con el secretario de Hacienda Pública, Luis García Sotelo, el 46% de la población adulta en Jalisco no cuenta con acceso a un crédito y más del 45% no utiliza un crédito formal ni informal.
¿Cómo hacer el prerregistro para obtener la tarjeta?
Este lunes 12 de enero a las 9:30 horas inició el registro para obtener el plástico que permitirá a la población acceder a muchos beneficios estatales y descuentos únicos. Para llevar a cabo el trámite de afiliación al programa sigue estas indicaciones:
- Para iniciar el prerregistro, ingresa al portal web tarjetaunica.jalisco.gob.mx
- Ten a la mano la información y documentos que te solicita la plataforma: imagen de credencial para votar INE por ambos lados, CURP, correo electrónico, teléfono celular personal y comprobante de domicilio.
- Luego de validarse la información, los solicitantes recibirán un mensaje de texto (SMS) a su celular para agendar una cita. Este proceso puede tardar hasta una semana.
- Al recibir el mensaje, ingresa nuevamente a la página antes mencionada, luego selecciona la hora y día de tu cita. Posteriormente imprime el acuse de recibo que se enviará a tu correo electrónico; son 3 páginas.
- Finalmente, asiste a la cita en el módulo asignado con el acuse impreso y la copia de tu INE por ambos lados. La entrega de tarjetas será a partir del 19 de enero.
¿En qué servicios podrá utilizarse?
Con esta tarjeta los ciudadanos podrán acceder a diversos servicios públicos al interior del estado, desde el transporte público hasta atención médica. También se podrá utilizar para como una herramienta financiera común, pues cuenta con el respaldo de Visa a través de la plataforma global Broxel.
Para ello, la tarjeta contará con tres saldos independientes que las personas podrán utilizar. Entre los servicios públicos y beneficios que se podrán obtener figuran:
- Tener acceso a saldo exclusivo para todo el sistema de transporte público en el estado con un descuento de 3 pesos, reduciendo el costo de 14 a 11 pesos por viaje.
- Poder inscribirse y contar con el Seguro Médico al Estilo Jalisco.
- Acceder de forma más fácil a los apoyos y programas sociales del Gobierno de Jalisco.
- Suscribirse al sistema de "Mi Bici", para el préstamo de unidades individuales.
- Descuentos en multas y recargos de infracciones estatales.
- Pagos a mensualidades sin intereses en pagos de derechos.
Por su parte, la población también podrá utilizar el plástico como una tarjeta de débito o crédito, y contarán con una cuenta de ahorros independiente. De esta forma, las personas podrán acceder a los siguientes servicios financieros:
- Retirar efectivo en cualquier cajero automático RED.
- Ingresar dinero en más de 28 mil establecimientos afiliados.
- Recibir remesas de manera fácil y segura.
- Pagar servicios y comprar en diversos comercios físicos y digitales.
- Ahorrar y contar con un saldo independiente en la Bóveda Virtual, con el 10% de rendimiento anual y liquidez total.
- Acceder a créditos bancarios revolventes.
El saldo y los movimientos de los servicios podrán consultarse desde el sitio web: mitarjetajalisco.com. Finalmente, la tarjeta será totalmente gratuita y no se aplicarán comisiones ni anualidad. El trámite para obtenerla estará disponible hasta el próximo 31 de marzo.
