Día Mundial del Mazapán: ¿por qué se celebra cada 12 de enero y qué beneficios tiene?

Cada 12 de enero se conmemora el Día Mundial del Mazapán, una fecha dedicada a uno de los dulces más tradicionales, elaborado principalmente con cacahuate molido o almendra y azúcar glass.

Este alimento forma parte de varias celebraciones, como festividades decembrinas, reuniones familiares y eventos infantiles, donde su consumo es habitual.

¿Por qué se celebra el Día Mundial del Mazapán?

El Día del Mazapán tiene como objetivo reconocer su relevancia dentro de la cultura gastronómica de distintas regiones. Esta conmemoración busca destacar su historia y el papel que ha tenido en las tradiciones culinarias transmitidas de generación en generación.

En ciudades como Toledo, España, el mazapán es considerado un producto representativo. Durante esta fecha se rinde homenaje a las personas dedicadas a su elaboración artesanal.

De acuerdo con información del gobierno de México, esta celebración podría estar también relacionada con la costumbre del rey Felipe II de obsequiar mazapanes durante las fiestas decembrinas, en una época en la que su consumo estaba limitado a ciertos sectores sociales debido a los costos de producción.

¿Cuáles son los beneficios del mazapán?

El mazapán aporta algunos beneficios nutricionales derivados de sus ingredientes. Aunque contiene azúcar y un aporte calórico elevado, el uso de cacahuate o almendra le proporciona vitaminas del complejo B, como B3, B7 y B9, así como vitamina A, necesarias para diversas funciones del organismo.

También contiene minerales como magnesio e hierro, que participan en procesos relacionados con la salud ósea, la circulación sanguínea y la función muscular.

¿Cuál es el origen del mazapán?

El origen del mazapán cuenta con distintas versiones. Según un artículo del gobierno de México, uno de los relatos más difundidos sitúa su aparición en el año 1212, tras la Batalla de las Navas de Tolosa, un episodio relevante durante la Reconquista española.

Día Mundial del Mazapán. Foto: Pixabay

En ese contexto, España enfrentaba una escasez de alimentos. Ante esta situación, algunas monjas utilizaron ingredientes disponibles, como almendras trituradas y azúcar, para elaborar una masa que, al ser horneada, dio origen a un tipo de pan dulce. A este producto se le dio el nombre de mazapán, término que proviene de la palabra “maza”, herramienta utilizada para triturar las almendras, y “pan”, en referencia al resultado final.

