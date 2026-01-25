Las redes sociales se inundaron de memes esta semana tras el anuncio oficial de la gira "Together, Together 2026". Harry Styles decidió que dos años de silencio eran suficientes y regresará al Estadio GNP Seguros (antes Foro Sol) los días 31 de julio y 1 de agosto.

Como era de esperarse, el anuncio no solo trajo lágrimas de emoción, sino una avalancha de memes que demuestran que el ingenio mexicano es lo único más rápido que la fila virtual para adquirir boletos.

Aquí algunos de los más icónicos.

El presidente francés, Emmanuel Macron, rompió el internet tras aparecer en un discurso oficial luciendo unas gafas oscuras.

Entre las especulaciones sobre un posible mensaje político al portar las gafas y, en medio de la tensión global que desataron las amenazas de Donald Trump con imponer aranceles a Francia por defender a Groenlandia, el gesto de Macron provocó una intensa ola de memes.

La polémica en torno a las gafas tiene una explicación médica, pues Macron presentó un derrame en el ojo, por lo que las comparaciones con robots con rayos láser se hicieron presentes.

