Más Información

Senado inicia debate sobre reforma a Ley de Amparo; Morena prevé aprobarla en las próximas horas

Senado inicia debate sobre reforma a Ley de Amparo; Morena prevé aprobarla en las próximas horas

Encapuchados causan destrozos en marcha pro Palestina; pintan la SRE y lanzan piedras a restaurantes

Encapuchados causan destrozos en marcha pro Palestina; pintan la SRE y lanzan piedras a restaurantes

Manifestantes pro Palestina se movilizan en la CDMX; bloquean Paseo de la Reforma

Manifestantes pro Palestina se movilizan en la CDMX; bloquean Paseo de la Reforma

Reforma electoral tendrá que profundizar la democracia, dicen académicos de la UNAM; piden incluir consultas con expertos

Reforma electoral tendrá que profundizar la democracia, dicen académicos de la UNAM; piden incluir consultas con expertos

Ealy Ortiz: La decisión del gobierno de combatir la corrupción de raíz debe ser apoyada desde todos los ámbitos posibles

Ealy Ortiz: La decisión del gobierno de combatir la corrupción de raíz debe ser apoyada desde todos los ámbitos posibles

Asesor del ministro Hugo Aguilar renuncia por señalamientos de presunta corrupción; anuncia acciones legales por difamación

Asesor del ministro Hugo Aguilar renuncia por señalamientos de presunta corrupción; anuncia acciones legales por difamación

Más de 145 mil niños en riesgo de ser reclutados por cárteles, según informe; señala existencia de “familias delictivas”

Más de 145 mil niños en riesgo de ser reclutados por cárteles, según informe; señala existencia de “familias delictivas”

Gobiernos neoliberales descuidaron a los más desprotegidos, dice secretario de Hacienda en Senado

Gobiernos neoliberales descuidaron a los más desprotegidos, dice secretario de Hacienda en Senado

Propiedades de "Alito" Moreno fueron adquiridas con lavado de dinero y corrupción: Sheinbaum; trabajan Ley de Extinción de Dominio

Propiedades de "Alito" Moreno fueron adquiridas con lavado de dinero y corrupción: Sheinbaum; trabajan Ley de Extinción de Dominio

Reprograman comparecencia de contraalmirante Fernando Farías, implicado en red de huachicol; será el 20 de octubre

Reprograman comparecencia de contraalmirante Fernando Farías, implicado en red de huachicol; será el 20 de octubre

Conagua anuncia “gran proyecto” para evitar inundaciones en Neza, Los Reyes e Iztapalapa; niveles de agua están abatidos

Conagua anuncia “gran proyecto” para evitar inundaciones en Neza, Los Reyes e Iztapalapa; niveles de agua están abatidos

Estudiantes del IPN bloquean Periférico Norte y Conscripto; exigen mejores condiciones escolares

Estudiantes del IPN bloquean Periférico Norte y Conscripto; exigen mejores condiciones escolares

Lima.- Un juez de Perú ordenó al Congreso restituir la pensión vitalicia que le corresponde como exmandatario al expresidente (2021-2022), después de que el Legislativo se la retirase, lo que según la Justicia vulnera su derecho a la igualdad, pues el también expresidente Alberto Fujimori (1990-2000) tuvo este beneficio aunque estuviera procesado y condenado.

El Segundo Juzgado Constitucional Transitorio de declaró este miércoles fundada la demanda de amparo presentada por Castillo contra el Parlamento, que aprobó retirar la pensión del exmandatario basándose en una ley que indica que "el derecho queda en suspenso para el caso de expresidentes respecto a los cuales el Congreso haya formulado acusación constitucional, salvo que la sentencia judicial los declare inocentes".

Castillo interpuso entonces un proceso de amparo alegando vulneración de sus derechos luego de que el Parlamento le negara dicho beneficio en resoluciones emitidas en marzo y mayo de 2024.

Lee también

Así, el juez Alexis Anicama dio la razón al expresidente y ordenó en la resolución publicada este miércoles en medios que el Congreso emita un nuevo pronunciamiento, debiendo de otorgar a Castillo "la pensión vitalicia correspondiente, teniendo en cuenta lo señalado en la presente sentencia".

Además, sostiene que existió un trato desigual frente a otros exmandatarios, como Fujimori, a quien el Congreso sí aprobó en 2024 otorgar pensión vitalicia pese a haber sido condenado por delitos considerados de lesa humanidad.

"Se ha advertido (...) un evidente resultado desigual ante la misma solicitud, sin que la emplazada haya cumplido con motivar debidamente las razones por las cuales a uno de los expresidentes le otorga la pensión vitalicia y a otro no", indica la sentencia.

Lee también

Anicama señala que se vulneró el derecho a la igualdad, pues el Congreso aplicó criterios contradictorios para casos equivalentes, sin una justificación razonable.

"Se ha vulnerado el derecho a la igualdad del amparista (Castillo), al existir otro caso en similares condiciones en los que sí se otorgó el derecho a la pensión vitalicia en calidad de expresidente", agregó el juez en referencia a Fujimori.

Castillo se encuentra en prisión preventiva en Barbadillo, la cárcel reservada para los expresidentes de Perú, desde el 7 de diciembre de 2022, fecha en la que intentó dar un golpe de Estado que resultó fallido y por el que se le juzga desde marzo de este año, con una pena solicitada por la Fiscalía de 34 años de cárcel por rebelión y conspiración.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

desa/mgm

Google News

Más Información

TEMAS RELACIONADOS

Noticias según tus intereses

ViveUSA

Pensión Bienestar ¿De cuánto sería el aumento en 2026 ¿Cuál es la edad mínima para registrarse. Foto: Canva

Pensión Bienestar: ¿De cuánto sería el aumento en 2026? ¿Cuál es la edad mínima para registrarse?

Visa americana. Foto: iStock/ViDi Studio

Si inicio mi trámite de visa americana en octubre de 2025, ¿hasta cuándo me darán cita?

CURP Biométrica entra en vigor en Octubre 2025. Tutorial para sacar nueva CURP obligatoria: requisitos y dónde tramitarla. Foto: Adobe / RENAPO

CURP Biométrica entra en vigor en Octubre 2025. Tutorial para sacar nueva CURP obligatoria: requisitos y dónde tramitarla

Visa americana. Foto: iStock

Estados Unidos necesita inmigrantes: Acelera visas de trabajadores agrícolas H-2A

¿Qué días no habrá clases en octubre de 2025 SEP anuncia las fechas y CONFIRMA puente. Foto: Canva / SEP

¿Qué días no habrá clases en octubre de 2025? SEP anuncia las fechas y CONFIRMA puente