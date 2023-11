Nueva York. Ivanka Trump comenzó a testificar este miércoles en el juicio por acusaciones de fraude corporativo contra la empresa familiar, en una comparecencia que ella intentó evitar.

En su testimonio, Ivanka dijo no saber nada sobre una discrepancia en el valor de un penthouse en uno de los edificios de su padre en Manhattan que ella alquilaba.

Louis Solomon, abogado de la fiscal general, preguntó si había habido una opción de compra sobre el penthouse en Park Avenue por 8.5 millones de dólares. Ella confirmó que sí.

Sin embargo, el valor del apartamento en la declaración de la situación financiera de Trump era de 20.8 millones de dólares, según la demanda civil del fiscal general.

Solomon preguntó si el valor de su opción de compra se había tenido en cuenta en la declaración financiera de su padre.

"Como le dije hace un año y medio, no participé en su declaración de situación financiera, así que no puedo decir lo que se tuvo en cuenta o no", respondió Ivanka Trump.

Lee también: Trump admite que "revisaba" las declaraciones financieras de su empresa

Las declaraciones de la hija mayor del expresidente Donald Trump, quien ha sido asesora de su padre tanto en negocios como la política, concluyen una fase importante del juicio. Su padre compareció el lunes en una sesión combativa, y sus hermanos Eric Trump y Donald Trump Jr. declararon la semana pasada.

Acusan a Trump de inflar su patrimonio

A diferencia de ellos, ella no es parte acusada en la demanda entablada por la secretaria de Justicia de Nueva York, Letitia James, según la cual Trump padre hizo inflar el valor de su patrimonio a fin de conseguir préstamos y contratos con condiciones blandas.

El juicio sin jurado decidirá sobre acusaciones de conspiración, fraude de seguros y falsificación de balances empresariales. El juez Arthur Engoron ya falló sobre la acusación principal, de que Trump incurrió en fraude, y ello podría despojar al expresidente de propiedades emblemáticas como la Torre Trump, aunque un tribunal de apelaciones le ha permitido seguir teniéndolas, al menos por ahora.

Lee también: "¿Puede controlar a su cliente?": Donald Trump saca de quicio a juez en caso de fraude fiscal

James, una demócrata, ha pedido una multa de 300 millones de dólares y que se le prohíba a Trump hacer negocios en Nueva York.

Trump, quien encabeza las encuestas para ser el candidato presidencial republicano en las elecciones de 2024, niega toda acusación, como lo han hecho los otros acusados. El lunes insistió en que en realidad su patrimonio es mucho mayor al indicado en los balances, que cualquier discrepancia es menor, que los documentos contienen una cláusula que lo exime de responsabilidad y que “este caso es una desgracia”.

Ivanka Trump fue vicepresidenta ejecutiva de la Organización Trump antes de ser asesora sin paga en la presidencia de su padre. Al igual que sus hermanos, que siguen siendo vicepresidentes ejecutivos de la Organización Trump, ella asegura tener un conocimiento mínimo de los balances financieros de su padre.

Lee también: Trump llega a tribunal de Nueva York para declarar en juicio por fraude fiscal

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

vare