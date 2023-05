Claudio Trenta tiene 72 años, está jubilado y vive en Barlassina, un municipio italiano de unos 7 mil habitantes. Por meses, luchó por que las autoridades locales le hicieran caso y taparan un bache ubicado en un paso peatonal y que representaba un riesgo para todos.

Incluso subió un video, donde mostraba la amenaza que representaba el bache. Los vecinos, en una página de Facebook, llevaban tiempo denunciando que las autoridades no hacían algo para reparar el bache y que lo consideraban una prioridad.

Pasaron tres meses, y nada. Así que Trenta, extécnico informático, pensando en el bien de la comunidad, puso manos a la obra. Compró un saco de alquitrán y rellenó el bache. Le tomó 30 minutos y el saco le costó 14 euros (267 pesos mexicanos), de acuerdo con medios locales. Sin embargo, su buena obra recibió una respuesta que lo dejó impactado, e indignado.

La multa del Ayuntamiento por tapar un bache en Italia

Veinte días después de haber tapado el bache y de recibir el agradecimiento de los vecinos, Trenta recibió un documento del Ayuntamiento, donde le informaban que debía pagar una multa de 882 euros (casi 17 mil pesos), por llevar a cabo una "obra no autorizada". La sanción, señalaba el documento, podía rebajarse a 600 euros (11 mil 434 pesos) si la pagaba de inmediato.

Eso no era todo. El Ayuntamiento señaló en su documento que dado que la obra no estaba autorizada, debía quitar el rellenado del bache y dejar el agujero como estaba.

La reacción de Trenta no se hizo esperar. Enfurecido por el documento, envió un duro mensaje: "Se piensan que me están poniendo en un aprieto, pero no saben lo que se han buscado. Me han provocado, así que presentaré una contradenuncia".

Trenta, cuya fama llegó a España, donde medios como El Español han reproducido su historia, se mantiene firme en lo que hizo. No sólo no piensa pagar la multa que se le impuso sino que de ninguna manera, asegura, destapará el bache.

El italiano presentó ya una denuncia contra la policía municipal y el funcionario que emitió la multa. Según el Ayuntamiento, Trenta actuó "sin tener título ni competencia alguna para colocar alquitrán en frío", y realizó un trabajo "de riesgo" en un espacio público.

