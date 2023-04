"Cenote en Ecatepec con todo y tirolesa": vecinos se burlan de bache en el Edomex

Hartos de los baches y falta de mantenimiento en las calles por las que transitan, vecinos de Ecatepec realizaron un video peculiar de denuncia. En este expusieron los baches y afectaciones en la pavimentación de las calles haciendo un llamado a la población a visitar la "atracción turística".

A través de redes sociales difundieron el video en el que aparece a cuadro uno de los habitantes del municipio del Estado de México para invitar a la inauguración del "Cenote de Ecatepec".

"Semana Santa en Ecatepec, te estamos esperando con nuestro nuevo cenote, el cual puedes venir y disfrutar con toda tu familia ya que hoy es nuestra gran inauguración después de un año" dice el residente en tono de burla.

En su comercial expone los diferentes baches y como si fuera una atracción natural invita a que se hospeden en casas de campañas. En las imágenes ofrece el servicio de tirolesa para que atraviesen el "cenote" y como en todo lugar turístico en su video también tiene lugar el puesto de comida, en este caso a cargo de una menor de edad colocado a un lado de estas afectaciones.

Al finalizar el personaje cambia el tono y señala que "no es cosa de risa, sino de tristeza con la vida de los ecatepences" y advierte que con la vida de ellos no se juega. "Me duele Ecatepec, me duele verte así" concluye.

¿Cómo cobrar una indemnización si tu auto sufre daños por baches en Edomex?

Para lograr obtener un pago para reparar el vehículo es necesario que al momento del incidente, el automovilista tome una fotografía o vídeo del bache , y de los daños causados, anotando: fecha, hora y lugar.

Elaborar y presentar un escrito inicial de reclamación dirigido a la autoridad competente, ya sea a la Presidencia Municipal o en el caso de vialidades estatales a la Secretaría de Movilidad.

Es necesario tener a la mano el INE, la licencia de conducir, y tarjeta de circulación vigente. El documento debe contener los siguientes datos :

- Fecha de solicitud

- Narración de hechos de manera ordenada y cronológica

- Daño que se demande, indicando el costo estimado

- Señalar la relación causa - efecto entre la actividad administrativa irregular y el daño causado

- Forma por quien acredite la propiedad del vehículo, si faltará un requisito la autoridad correspondiente lo señalará en tres días hábiles.

- Es necesario considerar que si la autoridad competente pide más requisitos de los que establece la normatividad, puedes iniciar una queja ante la Comisión de Derechos Humanos de la entidad.

- Concluidos los 10 días que establece el término legal, la autoridad competente emitirá una resolución que corresponde a 10 días hábiles.

- Si éste es negar la indemnización o ésta resulte negativa es posible acudir al Tribunal de Justicia Administrativa del estado.

