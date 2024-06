El mensaje de Sheinbaum

Nos cuentan que la virtual presidenta Claudia Sheinbaum no se tomó descanso el fin de semana y mantuvo su presencia por dos vías: acudió al festejo de Clara Brugada tras recibir su constancia de mayoría como ganadora de la elección a la jefatura de Gobierno y publicó un mensaje significativo en redes sociales. En la fiesta de los morenistas capitalinos, habló del apoyo que dará al gobierno de la CDMX y a las mujeres, y aunque no habló sobre el tema nacional de la semana, es decir la turbulencia financiera por la discusión del Plan C, poco después subió a su cuenta de X, antes Twitter, una foto de hace algunos años en la que aparece con el presidente Andrés Manuel López Obrador en un balcón de Palacio Nacional y lo acompañó con la leyenda: “Somos parte del mismo proyecto de transformación”. El lunes se reunirán la virtual Presidenta y el Presidente saliente. El mensaje previo, ahí quedó.

Protestan expolicías federales en Tulum y Chichén-Itzá

Nos cuentan que elementos de la Guardia Nacional desplegados en las zonas arqueológicas de Tulum y Chichén-Itzá, amagaron con no salir a cumplir con sus labores, en protesta porque no han sido relevados desde hace meses. Cansados de que sus mandos no les den respuesta, señalaron que no es aceptable la práctica de agotarlos sin relevo durante tanto tiempo, lejos de sus familias, y la atribuyeron al hecho de proceder de la extinta Policía Federal, por lo que se consideran hostigados. Advierten, nos comentan, que la situación se puede salir de control, porque los mandos no hacen nada y solo hostigan a los exagentes de la Policía Federal.

Pero qué necesidad… quieren colar a Xóchitl a la Permanente

Nos cuentan que luego del retorno de Xóchitl Gálvez a su escaño en el Senado, después de su derrota en la elección presidencial, en el PAN hay quienes ya están buscándole un espacio para que se integre a la Comisión Permanente del Congreso. Nos hacen ver que si por el solo hecho de su retorno, la hidalguense ya ha recibido críticas hasta de su excontendiente Jorge Álvarez Máynez, parece poco prudente subirla al debate frente a legisladores del bloque oficialista cuando todavía ni siquiera han concluido los pasos legales de conclusión del tema electoral. “Pero qué necesidad”, dicen algunos blanquiazules, a la manera de Juan Gabriel. ¿Será que los que impulsan la idea en realidad quieren exponerla?

Ahumada, a Paraguay

El que respiró después del susto de ser detenido en Panamá fue el empresario Carlos Ahumada, autor de los famosos videoescándalos que en 2023 sacudieron al lopezobradorismo. En este espacio le adelantamos que el plazo para que México lo reclamara en extradición vencía ayer mismo y, como no hubo solicitud desde nuestro país, las autoridades panameñas decidieron “su devolución a Paraguay”. Su detención ocurrió a partir de una ficha roja de Interpol, activada a solicitud de autoridades mexicanas. Pero al no haber petición de la Fiscalía General de la República, por ahora no tendrá que comparecer ante un juez. ¿Será que se cerró el capítulo final de aquella vieja historia de venganzas?