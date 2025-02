El ejército israelí anunció que ha identificado los cuerpos de Ariel y Kfir Bibas, los niños que Hamas tomó como rehenes el 7 de octubre de 2023, y que murieron en cautiverio. Sin embargo, un tercer cuerpo entregado por la organización islamista no corresponde al de su madre, Shiri.

En un comunicado, el ejército dijo que informó a la familia Bibas que ya identificó a Ariel, quien tenía cuatro años al momento de su muerte, y a su hermano, Kfir, quien tenía apenas 10 meses.

Con base en pruebas forenses, se determinó que los niños “fueron brutalmente asesinados por terroristas en cautiverio en noviembre de 2023”.

Sin embargo, el ejército añadió que un tercer cuerpo, que según Hamas era el de Shiri, secuestrada junto con los pequeños, no corresponde “y no se encontró coincidencia con ningún otro rehén. Este es un cuerpo anónimo, no identificado”.

En total, Hamas entregó cuatro cuerpos. El cuarto ya fue identificado como el de Oded Lifshitz, también secuestrado en los ataques del 7 de octubre de 2023.

El ejército israelí expresó su indignación por el hecho de que Hamas no entregó el cadáver de Shiri.

“Se trata de una violación de la máxima gravedad por parte de la organización terrorista Hamas, que está obligada en virtud del acuerdo a devolver a cuatro rehenes fallecidos. Exigimos que Hamás devuelva a Shiri a casa junto con todos nuestros rehenes”.

El ejército prometió seguir haciendo “todo lo posible para devolver a Shiri y a todos los rehenes a casa lo antes posible”.

Ariel, Kfir y Shiri fueron secuestrados en su casa, en Nir Oz. Yarden Bibas, esposo de Shiri y padre de los dos pequeños, salió para protegerlos y fue secuestrado antes de que los islamistas se llevaran a los demás. El 1 de febrero, Yarden regresó vivo, como parte del acuerdo para la devolución de los rehenes.

La entrega de los cuerpos se realizó en medio de la polémica. Antes de su devolución, los combatientes de Hamas expusieron sus féretros en un estrado en Khan Yunis, en el sur de la Franja de Gaza.

Detrás del podio dominaba un gran cartel del primer ministro israelí Benjamin Netanyahu, presentado como un vampiro sediento de sangre. Cada ataúd llevaba una foto del fallecido. Y cerca de ellos, pequeñas réplicas de misiles blancos con el mensaje "fueron asesinados por bombas estadounidenses".

“Estamos todos enfurecidos contra los monstruos de Hamas", reaccionó Netanyahu. “El desfile de los cuerpos que hemos visto esta mañana es abominable y cruel, y va en contra del derecho internacional”, denunció el Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos.

Además, sobre el ataúd que se supone era de Shiri, Hamas escribió: “Fecha de arresto: 7/10/2023”, refiriéndose al día en que fue secuestrada.

“¿Arrestada por qué? ¿Por ser una madre judía?”, cuestionaron los israelíes.

Según Hamas, Shiri fue asesinada en un ataque del ejército israelí, en noviembre de 2023, mientras estaba en cautiverio. Con información de agencias.

