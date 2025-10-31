Más Información
La Fiscalía General de Cuba informó este viernes de la imputación al exministro de Economía y Planificación y exvice primer ministro Alejandro Gil por los delitos de espionaje, malversación, falsificación de documentos, evasión fiscal, tráfico de influencias y lavado de activos, entre otros.
La fiscalía indicó en un comunicado que también se le acusa de actos en perjuicio de la actividad económica o de la contratación, cohecho, infracción de las normas de protección de documentos clasificados y sustracción y daño de documentos u otros objetos en custodia oficial.
Gil, el mayor alto cargo destituido por corrupción en Cuba en décadas, fue cesado en febrero de 2024 y un mes más tarde el presidente del país, Miguel Díaz-Canel, informó de una investigación en su contra por graves errores, apuntando a delitos de corrupción.
Ahora, un año y siete meses más tarde, la fiscalía presenta formalmente los cargos contra quien fuera una de las personas de confianza de Díaz-Canel. Durante este tiempo el exministro ha estado en prisión provisional.
