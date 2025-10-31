Más Información

Cae en Tijuana el "SS", jefe de célula ligada a los Beltrán Leyva; traficaba fentanilo y metanfetamina a EU

Joven saca hacha durante pelea a bordo de transporte público de Santa Catarina, Nuevo León

Detienen a 13 integrantes de "La Mayiza"; se enfrentaron contra elementos de la Armada en Sinaloa

Cade Cunningham quiere dar un espectáculo en la Ciudad de México; asegura que será "una pelea de perros"

Autoridades capitalinas evitan que se realice fiesta clandestina en bodega de alcaldía Cuauhtémoc

Mexicanos en España celebran reconocimiento de agravios durante la Conquista; “la gente está feliz, está contenta”

Hallan cadáver de una mujer dentro de vivienda en colonia Mártires de Tacubaya; presunto responsable está detenido

Sheinbaum sostiene llamada con presidente Lula da Silva; revisan complementariedad económica

Trabajadores de vigilancia UNAM protestan en rectoría; piden liberar a sus compañeros implicados en el homicidio de aficionado del Cruz Azul

Comisión de Incorporaciones revisa a "chapulines" que buscan sumarse a Morena rumbo a elecciones de 2027, asegura Luisa Alcalde

Cae el “Charro”, jefe regional del CJNG en Aguascalientes; es ligado a delitos de extorsión, secuestro y homicidio

Representantes de transportistas y autoridades capitalinas se reúnen para analizar aumento a tarifas

La Fiscalía General de informó este viernes de la imputación al exministro de Economía y Planificación y exvice primer ministro por los delitos de espionaje, malversación, falsificación de documentos, evasión fiscal, tráfico de influencias y lavado de activos, entre otros.

La fiscalía indicó en un comunicado que también se le acusa de actos en perjuicio de la actividad económica o de la contratación, cohecho, infracción de las normas de protección de documentos clasificados y sustracción y daño de documentos u otros objetos en custodia oficial.

Gil, el mayor alto cargo destituido por corrupción en Cuba en décadas, fue cesado en febrero de 2024 y un mes más tarde el presidente del país, Miguel Díaz-Canel, informó de una investigación en su contra por graves errores, apuntando a delitos de corrupción.

Ahora, un año y siete meses más tarde, la fiscalía presenta formalmente los cargos contra quien fuera una de las personas de confianza de Díaz-Canel. Durante este tiempo el exministro ha estado en prisión provisional.

