Más Información

Sheinbaum: llamada con Trump fue "productiva y cordial"; reitera que ambos equipos siguen trabajando en conjunto

Sheinbaum: llamada con Trump fue "productiva y cordial"; reitera que ambos equipos siguen trabajando en conjunto

La mañanera de Sheinbaum, 29 de enero, minuto a minuto

La mañanera de Sheinbaum, 29 de enero, minuto a minuto

Venden en Chiapas actas de nacimiento a migrantes

Venden en Chiapas actas de nacimiento a migrantes

Wedding fue detenido en una operación entre el FBI y autoridades mexicanas, revela The Wall Street Journal; es la primera de varias, reporta

Wedding fue detenido en una operación entre el FBI y autoridades mexicanas, revela The Wall Street Journal; es la primera de varias, reporta

Sergio Torres Félix, diputado emecista baleado, está grave, confirma gobernador de Sinaloa; "se encuentra en quirófano", señala

Sergio Torres Félix, diputado emecista baleado, está grave, confirma gobernador de Sinaloa; "se encuentra en quirófano", señala

Encienden mercado negro de vapeadores; la ley se hace humo

Encienden mercado negro de vapeadores; la ley se hace humo

“Habría venganzas políticas si Corte reabriera casos”

“Habría venganzas políticas si Corte reabriera casos”

CDMX está lista en seguridad para recibir el Mundial: Pablo Vázquez; “hay estrategias para todos los riesgos”, dice en Con los de Casa

CDMX está lista en seguridad para recibir el Mundial: Pablo Vázquez; “hay estrategias para todos los riesgos”, dice en Con los de Casa

Romero Tellaeche fue agresivo hasta con Rosaura Ruiz

Romero Tellaeche fue agresivo hasta con Rosaura Ruiz

Morena, PT y el Verde firman alianza rumbo a elecciones del 2027; sigue pendiente reforma electoral

Morena, PT y el Verde firman alianza rumbo a elecciones del 2027; sigue pendiente reforma electoral

Hombre de 80 años gana la lotería y crea imperio de narcotráfico en Inglaterra; es condenado a 16 años de cárcel

Hombre de 80 años gana la lotería y crea imperio de narcotráfico en Inglaterra; es condenado a 16 años de cárcel

Portland, Maine.- La policía migratoria ha cesado sus operaciones a gran escala en , anunció la senadora republicana de ese estado Susan Collins.

Collins hizo el anuncio después de decir que había tenido varias comunicaciones directas con la secretaria de Seguridad Nacional, .

“No hay actualmente operaciones de ICE (el Servicio de Control de Inmigración y Aduanas) a gran escala en curso o planificadas aquí”, declaró Collins en un comunicado.

“He estado instando a la secretaria Noem y a otros en la Administración a que ICE reconsidere su enfoque sobre la aplicación de la ley de inmigración en el estado".

Lee también

El anuncio se produjo después de que el presidente Donald Trump pareciera señalar una disposición a aliviar las tensiones en Minneapolis tras un segundo tiroteo mortal por parte de agentes federales de inmigración.

Collins indicó que ICE y la patrulla fronteriza “continuarán sus operaciones normales que han estado en curso aquí durante muchos años”.

Agentes federales de inmigración lanzan gas pimienta contra manifestantes tras un tiroteo en Minneapolis. Foto: AP
Agentes federales de inmigración lanzan gas pimienta contra manifestantes tras un tiroteo en Minneapolis. Foto: AP

Su anuncio se produjo más de una semana después de que la policía migratoria lanzara una operación denominada “Catch of the Day”. Los funcionarios federales dijeron que se realizaron alrededor de 50 arrestos el primer día y que aproximadamente mil 400 personas eran objetivos operativos en el estado mayormente rural de 1.4 millones de habitantes, de los cuales el 4% son nacidos en el extranjero.

A finales de la semana pasada, la subsecretaria de Seguridad Nacional, Tricia McLaughlin, señaló que algunos de los más de 100 arrestos fueron de personas “condenadas por crímenes horribles, incluyendo asalto agravado, encarcelamiento falso y poner en peligro el bienestar de un niño".

Lee también

La veterana senadora se enfrenta a la reelección este año y podría enfrentarse a la gobernadora demócrata Janet Mills, quien anunció su candidatura en octubre.

Mills ha desafiado a los funcionarios de inmigración a proporcionar órdenes judiciales, números de arrestos en tiempo real e información básica sobre quién está siendo detenido en Maine.

También instó a Collins a actuar después de que la mayoría republicana de la Cámara de Representantes derrotara los esfuerzos de los demócratas para reducir la financiación de ICE.

La oficina de Mills no ha respondido a un correo electrónico de Associated Press solicitando comentarios de la gobernadora sobre el anuncio de Collins.

Collins ha evitado criticar las tácticas de ICE, aparte de decir que las personas que están en el país legalmente no deberían ser el objetivo de las investigaciones de ICE.

También dijo que las políticas que ha defendido, incluyendo proporcionar cámaras corporales y entrenamiento de desescalada para el personal de ICE, podrían ayudar a mejorar la responsabilidad y la confianza.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

mcc

Google News

Más Información

Noticias según tus intereses

ViveUSA

Acta de nacimiento certificada 2026: requisitos, costo y cómo tramitarla con Llave MX. Foto: Especial

¿Necesitas tu acta de nacimiento certificada? Llave MX ya es obligatoria y esto debes saber

SAT 2026 estos mexicanos podrían pagar multa de más de 120 mil pesos; revisa si te aplica. Foto: Especial / SAT

SAT 2026 lanza alerta: estos mexicanos podrían pagar multa de más de 120 mil pesos; revisa si te aplica

¿Por qué Texas suspendió las solicitudes de visas H-1B? ¿A qué trabajadores afecta?. iStock/lakshmiprasad S

¿Por qué Texas suspendió las solicitudes de visas H-1B? ¿A qué trabajadores afecta?

Pasaporte mexicano. Foto: iStock/mirsad sarajlic

Pasaporte mexicano de 6 años: el nuevo precio y la clave para obtener el 50% de descuento

Los Ángeles. iStock/frankpeters

¿Qué hay en Los Ángeles este 2026? Novedades y experiencias turísticas que no puedes perderte