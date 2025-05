Naciones Unidas.- El secretario general de la ONU, António Guterres, felicitó al nuevo papa León XIV por su elección y lo invitó a visitar ese organismo en Nueva York "para discutir esfuerzos conjuntos y la promoción de valores en nuestro atribulado mundo".

Guterres, que se declara católico practicante, conversó por teléfono con el nuevo Pontífice, electo el pasado 8 de mayo tras la muerte del papa Francisco, de acuerdo con un comunicado de Naciones Unidas, que no recoge la respuesta de León XIV.

Los "valores" que Guterres quiere promover con el papa son los de "la dignidad humana, los derechos humanos, la justicia y la paz en el mundo".

Lee también Papa León XIV pide dejar entrar "ayuda humanitaria digna" en Gaza; realiza su primera audiencia general

El Secretario General de las Naciones Unidas, António Guterres, quiere promover con el papa los valores de "la dignidad humana, los derechos humanos, la justicia y la paz en el mundo". Foto: EFE

Papa Francisco visitó la ONU en 2015

El papa Francisco visitó la ONU en 2015 -el cuarto papa en visitar la sede en Nueva York- como parte de una gira a EU, y pronunció allí un discurso.

Tras conocerse quién sería el nuevo guía espiritual de la iglesia católica, Guterres celebró la elección del primer papa de Estados Unidos "en un momento de grandes desafíos globales".

El Vaticano fue admitido como estado no miembro (observador) de Naciones Unidos en 1964. Puede participar en discusiones, votar en algunas conferencias y participar en acuerdos de consenso, pero no puede votar en la Asamblea General. Es el único estado con ese estatus particular dentro de la ONU.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

mcc