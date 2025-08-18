Más Información

Emiten sentencia en caso Ciro Gómez Leyva; dan 11 años de prisión a dos involucrados

DEA lanza Proyecto Portero; va contra los "guardianes de los cárteles"

FGR asegura 120 mil litros de diversas sustancias químicas y armas de fuego en Sinaloa y Sonora; detienen a dos sujetos

Y a todo esto, Beatriz Gutiérrez estaba en Minatitlán; columna de Sabina Berman

"No me he ido a vivir allá ni a ningún otro lado"; Beatriz Gutiérrez Müller rechaza irse a residir a España

Narco buscó estrenar el AIFA; aeropuerto incautó cocaína, metanfetamina y fentanilo

Piden al Senado rechazar reelección de Jenaro Villamil al frente de Sistema de Radiodifusión; "no tiene liderazgo", acusan

Televisa demandará en México e Inglaterra a Random House; denuncia falsedades en libro de Anabel Hernández

“El mejor Teppanyaki de Tokio... también el más caro”; así es Sazanka, el restaurante donde “Andy” pagó 47 mil pesos de cuenta

... y mientras tanto, chocolatería de Andy, a todo lo que da; hay filas de hasta 15 minutos en el negocio de los López Beltrán que no da tickets

Lord Pádel y su socio llevarán su proceso en libertad; su esposa e hijo siguen presos en Barrientos

Directivos de Adidas visitarán Yalálag en Oaxaca, tras plagio de sus huaraches tradicionales; hablarán con artesanos

El gobierno de Estados Unidos pidió este lunes a un juez de Nueva York más tiempo para evaluar la solicitud de los abogados de de modificar las restricciones carcelarias que se le impusieron.

En un documento dirigido al juez Frederic Block, de la Corte de Distrito Este de Nueva York, el fiscal Joseph Nocella pidió una “extensión de tiempo” para responder a la solicitud de la defensa de Caro.

El juez Block había dado a la fiscalía de plazo hasta hoy para responder. Sin embargo, el fiscal Nocella pidió hasta el 15 de septiembre para “prepara una respuesta”, alegando que ello requiere “coordinación entre el Buró de Prisiones, el Centro de Detención Metropolitano y la Oficina de Operaciones de Aplicación de la Ley”.

El juez Block concedió la petición y convocó a la próxima audiencia para el 18 de septiembre.

La defensa de Caro Quintero, uno de los narcotraficantes entregados por el gobierno de México en febrero pasado, denunciaron que el gobierno de Estados Unidos tiene a su cliente bajo restricciones carcelarias dignas de un terrorista. El mexicano fue colocado bajo un régimen de medidas administrativas especiales (SAM, por sus siglas en inglés), aplicado a detenidos de alto perfil.

Caro Quintero en una entrevista televisiva.
Caro Quintero en una entrevista televisiva. Foto: X

En una carta a Block, se quejaron de que "el Sr. Quintero está esencialmente confinado en una celda pequeña y sin ventanas. Permanece solo en esta celda 23 horas al día de lunes a viernes; los fines de semana está confinado las 24 horas del día y no se le permite hacer ejercicio.

Señalaron que "sus comidas se le entregan a través de una ranura en la puerta; come solo. La luz permanece encendida en todo momento. Con un aire acondicionado irregular, a menudo carece de suficiente ropa de abrigo o mantas para evitar temblar”.

Según la defensa, el “único contacto” de Caro Quintero, fundador del Cártel de Guadalajara, con su familia, “han sido una o dos breves llamadas telefónicas monitoreadas con familiares en México. Los únicos visitantes del Sr. Quintero han sido los integrantes de su equipo de defensa designado por el tribunal”.

Caro, insistió la defensa, ni siquiera ha podido tener “un contacto indirecto con su familia, ya que a su equipo de defensa se le prohíbe difundir comunicaciones suyas a terceros”.

Por lo anterior, la defensa pidió que su cliente sea reubicado a un centro penitenciario "más adecuado y menos restrictivo" o, por lo menos, “modificar diversos artículos y disposiciones de las SAMs”.

