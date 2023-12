El republicano George Santos fue expulsado este viernes de la Cámara de Representantes de Estados Unidos. El legislador se distinguió por sus repetidas mentiras, y se le acusó de delitos financieros.

Una sanción de este tipo sólo registra cinco precedentes a lo largo de la historia de la Cámara de Representantes.

En el Congreso, el secretario de la Cámara asume el control de la oficina y decidirá cómo se vaciará, entre otros pasos. La oficina de distrito permanece intacta para las necesidades de los electores.

En Nueva York se informa que ahora hay una vacante en el tercer distrito. Luego le corresponde a la gobernadora demócrata Kathy Hochul programar una elección especial para reemplazarlo. La ley estatal dice que se debe proclamar una elección especial dentro de los 10 días, y que se realice “no menos de 70 ni más de 80 días” después.

Lee también ¡Por mentiroso! Congreso de EU expulsa al polémico legislador republicano George Santos

CNN indicó que Santos no ha sido condenado por ningún delito grave y las reglas estipulan que hasta que haya una condena, Santos conserva los privilegios como ahora ex miembro del Congreso, incluido el acceso al piso de la Cámara, al comedor, al gimnasio y al guardarropa, pero no a la seguridad.

La resolución de expulsión podría haber despojado a Santos de esos privilegios antes de su condena, pero no hay ninguna cláusula en la moción para hacerlo.

Santos también se declaró inocente de 23 cargos federales, incluidas acusaciones de fraude relacionado con los beneficios de desempleo de Covid-19, mal uso de fondos de campaña y mentira sobre sus finanzas personales en los informes de divulgación de la Cámara.

Lee también Mentiroso compulsivo: el ascenso y caída del republicano George Santos en EU

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

mcc