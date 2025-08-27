Más Información
"Cualquier investigación es buena"; Sheinbaum ve bien indagar nombres de implicados en sobornos de "El Mayo"
Beatriz Gutiérrez Müller, entre los aspirantes a la rectoría de la BUAP; la citan para entrevista este miércoles
Tras exoneración de Pío López Obrador, Loret revela otro video de David León; "te manda estos 300 mil pesos mi tío el gobernador"
Harfuch descarta extinción del Cártel de Sinaloa; se encuentra mermado tras detención de cabecillas, señala
Tras revelación de casa, Noroña se lanza contra oposición; ¿alguien puede decirme que yo no puedo pagar esa casa?, cuestiona
Andy López Beltrán “está trabajando muy bien”, defiende Luisa Alcalde; justifica su ausencia en giras de trabajo
Más de 22.000 personas combatieron este miércoles a tomatazos en una singular guerra festiva conocida como la Tomatina en la localidad valenciana de Buñol (este de España), que este año sirvió como terapia contra el drama que sufrió esta población tras las inundaciones del pasado 29 de octubre, que azotaron la provincia de Valencia.
Lee también FOTOS: Incendios forestales en España, una de las “mayores catástrofes ambientales” de los últimos años
Un total de 120 toneladas de tomate (no apto para consumo humano que se cultivan especialmente para la Tomatina) se convirtieron en pasta en manos de los asistentes y sirvieron para teñir completamente de rojo en pocos minutos las calles y fachadas del centro del pueblo.
Lee también Papa León XIV exige fin del "castigo colectivo" en Gaza; llama a frenar el desplazamiento forzoso de palestinos
La Tomatina es una barbarie controlada, que se desarrolla en la hora justa que transcurre entre el lanzamiento de dos cohetes de pirotecnia que marcan el inicio (a las doce del mediodía) y el final de la batalla.
Lee también Responsable del Hospital Naser en Gaza niega versión israelí; asegura que solo había cámaras de periodistas, no de Hamas
El estruendo que forman los gritos de los participantes y las bocinas de los vehículos cargados de tomates propicia que apenas importe si el enemigo habla español, holandés, indio, japonés o vietnamita. De hecho, resulta complicado hasta reconocerle, con gafas de bucear -empañadas- o sin ellas, que los participantes suelen utilizar para protegerse los ojos.
Con información de EFE
maot