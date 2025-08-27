Más Información

Más de 22.000 personas combatieron este miércoles a tomatazos en una singular guerra festiva conocida como la Tomatina en la localidad valenciana de Buñol (este de ), que este año sirvió como terapia contra el drama que sufrió esta población tras las inundaciones del pasado 29 de octubre, que azotaron la provincia de .

La popular fiesta de la Tomatina que este año sirvió como terapia contra el drama que sufrió esta población valenciana de Buñol, tras la dana del pasado 29 de octubre. Foto: EFE
Una mujer disfruta de la fiesta anual de la Tomatina en el pueblo de Buñol, cerca de Valencia, España, el miércoles 27 de agosto de 2025. Foto: AP
Un total de 120 toneladas de tomate (no apto para consumo humano que se cultivan especialmente para la Tomatina) se convirtieron en pasta en manos de los asistentes y sirvieron para teñir completamente de rojo en pocos minutos las calles y fachadas del centro del pueblo.

Más de 22.000 personas combatieron este miércoles a tomatazos en la Tomatina en la localidad valenciana de Buñol, España, el 27 de agosto de 2025. Foto: AP
Una mujer reacciona mientras participantes se lanzan tomates durante la Tomatina, el miércoles 27 de agosto de 2025. Foto: AP
La Tomatina es una barbarie controlada, que se desarrolla en la hora justa que transcurre entre el lanzamiento de dos cohetes de pirotecnia que marcan el inicio (a las doce del mediodía) y el final de la batalla.

Una mujer participa en la fiesta anual de lucha de tomates, en la Tomatina, en el pueblo de Buñol, cerca de Valencia, España, el miércoles 27 de agosto de 2025. Foto: AP
Una mujer se cubre mientras participantes le lanzan tomates durante la Tomatina, en el pueblo valenciano de Buñol, España, el miércoles 27 de agosto de 2025. Foto: AP
El estruendo que forman los gritos de los participantes y las bocinas de los vehículos cargados de tomates propicia que apenas importe si el enemigo habla español, holandés, indio, japonés o vietnamita. De hecho, resulta complicado hasta reconocerle, con gafas de bucear -empañadas- o sin ellas, que los participantes suelen utilizar para protegerse los ojos.

Asistentes a la Tomatina ondean una bandera palestina durante la popular fiesta de Buñol, al este de España, el 27 de agosto de 2025. Foto: AFP
Con información de EFE

