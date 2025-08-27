Jerusalén.- Mohamed Sakar, director de enfermería del Complejo Médico Naser del sur de Gaza, negó que, tal y como dijo el Ejército israelí, hubiera una "cámara oculta" en el edificio atacado el lunes por Israel matando a más de 20 personas, y afirmó que allí solo había las cámaras de los periodistas que usaban ese punto para grabar.

"Las escaleras junto al quirófano son un centro (de trabajo) de los periodistas, allí colocan sus cámaras para transmitir a medios locales e internacionales, no es ningún secreto. Todos lo saben, también Israel", asegura Sakar en un video difundido por el Ministerio de Sanidad gazatí.

El responsable sanitario niega la versión israelí de que en el edificio hubiera una "cámara oculta", en referencia a la afirmación del Ejército israelí de que en esa zona del hospital había "una cámara colocada por Hamas".

"Creo que las fuerzas de ocupación (israelíes) deberían habernos llamado; tienen nuestros números y a veces nos llaman. Si tenían objeciones sobre la presencia de periodistas en el cuarto piso, podríamos haber solucionado esto", añade Sakar.

Personas lloran la muerte de los periodistas palestinos Moaz Abu Taha (izq.) y Hussam al-Masri, de Reuters (der.), en un ataque israelí contra el Hospital Nasser. Foto: AFP

En el vídeo, el sanitario detalla lo ocurrido durante el doble ataque israelí contra el hospital el pasado lunes, que dejó al menos 20 muertos, entre ellos 5 periodistas, algunos de los que trabajaban para medios internacionales como las agencias AP y Reuters.

"Alrededor de las 10 de la mañana el bombardeo israelí atacó y alcanzó el cuarto piso del edificio de cirugía, exactamente el departamento de quirófano. Me dirigí rápidamente a urgencias para pedir a médicos, enfermeros y demás personal que subieran a ayudar a sus colegas y trasladar a los heridos", explica.

Según su testimonio, cuando médicos, enfermeros, miembros de Defensa Civil y varios periodistas acudieron al lugar del impacto, el Ejército israelí los atacó de nuevo, lo que provocó 20 fallecidos y una treintena de heridos.

Entre los muertos figuran un estudiante de medicina, tres empleados administrativos del hospital, cinco periodistas y un rescatista de Defensa Civil. Entre los heridos hay un médico, una enfermera, otros periodistas y miembros de equipos de rescate, detalla Sakar.

Familiares de palestinos asesinados en un centro de distribución de ayuda de la Fundación Humanitaria de Gaza, una organización respaldada por Estados Unidos y aprobada por Israel, lloran frente a sus cuerpos durante su funeral en el Hospital Nasser de Jan Yunis, en el sur de la Franja de Gaza, el sábado 19 de julio de 2025. Foto: AP

Suman 22 muertos por bombardeo israelí al Hospital Naser

El número de personas muertas en el bombardeo israelí contra el Hospital Naser aumentó a 22 después de que dos palestinos sucumbieran a sus heridas.

"El número de muertos por la masacre perpetrada por la ocupación contra el Complejo Médico Naser, el 25 de agosto de 2025, asciende a 22, tras la muerte de dos mártires más a causa de sus heridas", detalló el Ministerio de Sanidad gazatí en un comunicado, sin identificar a las víctimas.

El camarógrafo Hussam al Masri, que trabajaba para Reuters, murió en un primer bombardeo contra las escaleras de incendio de la última planta del Naser, desde donde retransmitía en vivo. En un segundo bombardeo, Israel mató a otros periodistas y rescatistas que habían acudido a socorrerlo.

Entre los muertos hay en total cinco periodistas -entre ellas una fotógrafa que colaboraba con AP y un videógrafo de Al Jazeera-, pero también un estudiante de último año de medicina, tres empleados administrativos del hospital y un rescatista de la Defensa Civil.

