Más Información

México y EU incrementan operativos contra tráfico de armas; crean grupo de trabajo contra robo de combustible y finanzas ilícitas

México y EU incrementan operativos contra tráfico de armas; crean grupo de trabajo contra robo de combustible y finanzas ilícitas

Fiscales de EU piden aplazar audiencia de Vicente Carrillo Fuentes, "El Viceroy", prevista para el 30 de septiembre

Fiscales de EU piden aplazar audiencia de Vicente Carrillo Fuentes, "El Viceroy", prevista para el 30 de septiembre

Mexicano, en estado crítico tras tiroteo en oficinas del ICE en Dallas

Mexicano, en estado crítico tras tiroteo en oficinas del ICE en Dallas

¿Por qué detuvieron al papá de Julión Álvarez en Campeche? Esto se sabe

¿Por qué detuvieron al papá de Julión Álvarez en Campeche? Esto se sabe

Angie Miller, venezolana detenida por el caso B-King y Regio Clown, aparece con estatus de liberada en el Registro Nacional de Detenciones

Angie Miller, venezolana detenida por el caso B-King y Regio Clown, aparece con estatus de liberada en el Registro Nacional de Detenciones

Hernán Bermúdez sembraba muertos fuera de Tabasco

Hernán Bermúdez sembraba muertos fuera de Tabasco

Afecta apagón a toda la península de Yucatán

Afecta apagón a toda la península de Yucatán

Liberan a 38 miembros de guardia secreta de la Luz del Mundo; fueron detenidos en campos de adiestramiento de Michoacán

Liberan a 38 miembros de guardia secreta de la Luz del Mundo; fueron detenidos en campos de adiestramiento de Michoacán

Farmacéutica india revira a señalamiento de incumplir entrega de medicamentos; acusa falta de coordinación con gobierno mexicano

Farmacéutica india revira a señalamiento de incumplir entrega de medicamentos; acusa falta de coordinación con gobierno mexicano

Víctimas rechazan disculpa de Francisco Garduño por tragedia en Ciudad Juárez; "fue obligada", acusan

Víctimas rechazan disculpa de Francisco Garduño por tragedia en Ciudad Juárez; "fue obligada", acusan

Civiles armados disparan contra policías municipales en Culiacán; hay cuatro heridos

Civiles armados disparan contra policías municipales en Culiacán; hay cuatro heridos

Localizan y aseguran cinco campamentos que sirven de refugio a grupos delictivos en Sinaloa

Localizan y aseguran cinco campamentos que sirven de refugio a grupos delictivos en Sinaloa

Fiscales estadounidenses solicitaron que se aplace la próxima audiencia en el proceso contra el narcotraficante , alias "El Viceroy", que lideró el durante casi dos décadas, porque "darán tiempo a las partes para discutir una posible resolución del caso".

Los fiscales añaden que "el gobierno escribe en nombre de las partes para solicitar respetuosamente un aplazamiento" de la audiencia del "30 de septiembre de 2025 al 19 de noviembre a las 12:30 p.m".

En el texto, presentado por Joseph Nocella Jr, abogado de la fiscalía estadunidense, se indicó que "las partes presentan respetuosamente un aplazamiento y la exclusión del tiempo son en interés de la justicia, porque facilitarán la producción de descubrimientos".

Anteriormente, los fiscales informaron su decisión en breves cartas dirigidas a los jueces, en las que la secretaria de Justicia, Pam Bondi, les instruyó no solicitar la pena de muerte para , ni para un tercer acusado, Vicente Carrillo Fuentes, conocido como “El Viceroy”.

Lee también

"El Viceroy", se convirtió en líder del Cártel de Juárez tras la muerte en 1997 de su hermano, Amado Carrillo Fuentes, en la CDMX. Foto: AFP
"El Viceroy", se convirtió en líder del Cártel de Juárez tras la muerte en 1997 de su hermano, Amado Carrillo Fuentes, en la CDMX. Foto: AFP

"El Viceroy" negocia acuerdo con EU

Desde abril se informó que "El Viceroy" negocia desde hace dos meses un acuerdo de culpabilidad con la , según trascendió durante una breve audiencia en una corte federal neoyorquina.

Carrillo Fuentes es hermano de Amado Carrillo Fuentes -alias "El señor de los cielos"- y fundador del poderoso Cártel de Juárez.

Entonces, en abril, se informó que "se ha estado negociando desde hace dos meses y creemos que hay posibilidad de llegar a un acuerdo", dijo la Fiscalía a la jueza, en una audiencia que duró menos de 10 minutos y en la que al acusado se le vio sonreír con su equipo de defensa y conversar animadamente con el traductor asignado por la corte, mientras esperaban a la magistrada.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

mcc

Google News

Más Información

TEMAS RELACIONADOS

Noticias según tus intereses

ViveUSA

INAPAM. Tutorial para sacar la tarjeta en Octubre 2025: requisitos y edad confirmada para hacer el trámite. Foto: Adobe / INAPAM

INAPAM. Tutorial para sacar la tarjeta en Octubre 2025: requisitos y edad confirmada para hacer el trámite

Aguinaldo 2025: Así puedes cobrar el pago si eres adulto mayor de 60 años o más . Foto: Canva

Aguinaldo 2025: Así puedes cobrar el pago si eres adulto mayor de 60 años o más

Visa americana. Foto: iStock

¿Se requiere el inglés? La falsa creencia que impide a miles obtener su visa americana

Washington, DC. iStock/ Chansak Joe

Washington, DC: Un destino sensorialmente inclusivo para personas neurodivergentes

DISNEY DREAM. Foto: Cortesía Disney Cruise Line

Vacaciones en Castaway Cay y Lookout Cay: ¿Qué hay y cómo son las islas privadas de Disney en Bahamas?