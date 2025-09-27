Fiscales de EU piden aplazar audiencia de Vicente Carrillo Fuentes, "El Viceroy", prevista para el 30 de septiembre

Fiscales estadounidenses solicitaron que se aplace la próxima audiencia en el proceso contra el narcotraficante Vicente Carrillo Fuentes , alias "El Viceroy", que lideró el Cártel de Juárez durante casi dos décadas, porque "darán tiempo a las partes para discutir una posible resolución del caso".

Los fiscales añaden que "el gobierno escribe en nombre de las partes para solicitar respetuosamente un aplazamiento" de la audiencia del "30 de septiembre de 2025 al 19 de noviembre a las 12:30 p.m".

En el texto, presentado por Joseph Nocella Jr, abogado de la fiscalía estadunidense, se indicó que "las partes presentan respetuosamente un aplazamiento y la exclusión del tiempo son en interés de la justicia, porque facilitarán la producción de descubrimientos".

Anteriormente, los fiscales informaron su decisión en breves cartas dirigidas a los jueces, en las que la secretaria de Justicia, Pam Bondi, les instruyó no solicitar la pena de muerte para Rafael Caro Quintero, Ismael "El Mayo" Zambada ni para un tercer acusado, Vicente Carrillo Fuentes, conocido como “El Viceroy”.

"El Viceroy", se convirtió en líder del Cártel de Juárez tras la muerte en 1997 de su hermano, Amado Carrillo Fuentes, en la CDMX. Foto: AFP

"El Viceroy" negocia acuerdo con EU

Desde abril se informó que "El Viceroy" negocia desde hace dos meses un acuerdo de culpabilidad con la Fiscalía de EU, según trascendió durante una breve audiencia en una corte federal neoyorquina.

Carrillo Fuentes es hermano de Amado Carrillo Fuentes -alias "El señor de los cielos"- y fundador del poderoso Cártel de Juárez.

Entonces, en abril, se informó que "se ha estado negociando desde hace dos meses y creemos que hay posibilidad de llegar a un acuerdo", dijo la Fiscalía a la jueza, en una audiencia que duró menos de 10 minutos y en la que al acusado se le vio sonreír con su equipo de defensa y conversar animadamente con el traductor asignado por la corte, mientras esperaban a la magistrada.

