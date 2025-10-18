Expira acuerdo que limita programa nuclear de Irán; República Islámica considera "terminadas" las restricciones

Teherán.- Irán afirmó este sábado que ya no está sujeto a limitaciones sobre su programa nuclear tras la expiración hoy del acuerdo nuclear de 2015, aunque enfatizó que sigue comprometido con la diplomacia.

“Todas las disposiciones del acuerdo, incluidas las restricciones previstas para el programa nuclear iraní y los mecanismos relacionados, se consideran terminadas”, indicó el Ministerio de Exteriores iraní en un comunicado.

El acuerdo nuclear de 2015, firmado entre Irán y las potencias mundiales, limitaba el programa atómico de Teherán a cambio del levantamiento de las sanciones impuestas en su contra.

Lee también Programa nuclear iraní y sus orígenes; Teherán advierte que no reducirá sus actividades pese ataques de Israel y amenaza estadounidense

El pacto, sin embargo, se encontraba moribundo desde que Estados Unidos lo abandonó en 2018 y reimpuso medidas punitivas contra el país persa, a lo que la República Islámica respondió con el aceleramiento paulatino de su programa nuclear hasta llegar a enriquecer uranio al 60%, muy por encima de lo permitido por el convenio.

El acuerdo nuclear de 2015, firmado entre Irán y las potencias mundiales, limitaba el programa atómico de Teherán. Foto: AP

Reimponen sanciones a Irán por su programa nuclear

El acuerdo establecía el 18 de octubre de 2025 como fecha de expiración, es decir, 10 años después de su ratificación por la Organización de Naciones Unidas (ONU) mediante la resolución 2231.

No obstante, el pasado 28 de septiembre fueron restauradas las resoluciones previas a la firma del pacto, que prohíben al país el enriquecimiento de uranio y las actividades balísticas, establecen un embargo de armas y el congelamiento de activos, y autorizan inspecciones de aviones y buques iraníes en aguas internacionales, además de imponer limitaciones bancarias y financieras.

Lee también Vuelven a entrar en vigor las sanciones de la ONU contra Irán; EU insta a Teherán a "conversaciones directas"

La medida fue impulsada por Francia, Alemania y el Reino Unido (E3), al considerar que Teherán no ha cumplido con sus compromisos.

Aun así, el Ministerio iraní de Exteriores aseguró que sigue comprometido con la diplomacia, pero exigió que el programa nuclear del país sea eliminado de los asuntos pendientes del Consejo de Seguridad de la ONU.

“El programa nuclear iraní debe ser tratado de la misma manera que cualquier programa nuclear de un país miembro del Tratado de No Proliferación (TNP) que no posea armas nucleares”, subrayó el ministerio.

Lee también Irán prefiere sanciones de la ONU por su programa nuclear a aceptar demandas “irrazonables” de Estados Unidos

El comunicado denunció además el “abuso” del E3 del mecanismo de restablecimiento automático de las sanciones de la ONU contra Teherán y enfatizó que la acción de los tres países europeos “no afecta en modo alguno las disposiciones legales de la resolución 2231, incluida su fecha de expiración”.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

mcc