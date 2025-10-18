Más Información

PAN anuncia el fin de las alianzas con otros partidos; "ninguna sigla se antepondrá" a Acción Nacional, dice Jorge Romero

PAN anuncia el fin de las alianzas con otros partidos; "ninguna sigla se antepondrá" a Acción Nacional, dice Jorge Romero

Más de 200 alebrijes desfilan del Zócalo al Ángel de la Independencia

Más de 200 alebrijes desfilan del Zócalo al Ángel de la Independencia

Suman 76 muertos por lluvias en cinco estados del país; hay 39 desaparecidos

Suman 76 muertos por lluvias en cinco estados del país; hay 39 desaparecidos

Hallan artefacto explosivo y armas tras riña en penal de Culiacán que dejó un muerto y tres heridos

Hallan artefacto explosivo y armas tras riña en penal de Culiacán que dejó un muerto y tres heridos

Expira acuerdo que limita programa nuclear de Irán; República Islámica considera "terminadas" las restricciones

Expira acuerdo que limita programa nuclear de Irán; República Islámica considera "terminadas" las restricciones

Preocupa a EU cambio en la Ley de Amparo

Preocupa a EU cambio en la Ley de Amparo

Científicos hablan de la polémica sobre Álvarez-Buylla; “que se sancione lo que se tenga que sancionar”

Científicos hablan de la polémica sobre Álvarez-Buylla; “que se sancione lo que se tenga que sancionar”

Inhabilitan por tres meses a farmacéutica Loeffer por no entregar medicamentos; imponen multa de 128 mil pesos

Inhabilitan por tres meses a farmacéutica Loeffer por no entregar medicamentos; imponen multa de 128 mil pesos

Reaparece Andy López tras compra de arte de Yayoi Kusama; realiza gira de trabajo en Coahuila

Reaparece Andy López tras compra de arte de Yayoi Kusama; realiza gira de trabajo en Coahuila

Acoso judicial amenaza la libertad de expresión en México: SIP

Acoso judicial amenaza la libertad de expresión en México: SIP

Protección Civil advierte crecida del Río Pánuco este sábado 18 de octubre; estas son las zonas de mayor riesgo

Protección Civil advierte crecida del Río Pánuco este sábado 18 de octubre; estas son las zonas de mayor riesgo

“Un bote de lodo a la vez, se va haciendo menos”; inician limpieza

“Un bote de lodo a la vez, se va haciendo menos”; inician limpieza

Teherán.- Irán afirmó este sábado que ya no está sujeto a limitaciones sobre su programa nuclear tras la expiración hoy del acuerdo nuclear de 2015, aunque enfatizó que sigue comprometido con la diplomacia.

“Todas las disposiciones del acuerdo, incluidas las restricciones previstas para el programa nuclear iraní y los mecanismos relacionados, se consideran terminadas”, indicó el Ministerio de Exteriores iraní en un comunicado.

El acuerdo nuclear de 2015, firmado entre Irán y las potencias mundiales, limitaba el programa atómico de Teherán a cambio del levantamiento de las sanciones impuestas en su contra.

Lee también

El pacto, sin embargo, se encontraba moribundo desde que Estados Unidos lo abandonó en 2018 y reimpuso medidas punitivas contra el país persa, a lo que la República Islámica respondió con el aceleramiento paulatino de su programa nuclear hasta llegar a enriquecer uranio al 60%, muy por encima de lo permitido por el convenio.

El acuerdo nuclear de 2015, firmado entre Irán y las potencias mundiales, limitaba el programa atómico de Teherán. Foto: AP
El acuerdo nuclear de 2015, firmado entre Irán y las potencias mundiales, limitaba el programa atómico de Teherán. Foto: AP

Reimponen sanciones a Irán por su programa nuclear

El acuerdo establecía el 18 de octubre de 2025 como fecha de expiración, es decir, 10 años después de su ratificación por la Organización de Naciones Unidas (ONU) mediante la resolución 2231.

No obstante, el pasado 28 de septiembre fueron restauradas las resoluciones previas a la firma del pacto, que prohíben al país el enriquecimiento de uranio y las actividades balísticas, establecen un embargo de armas y el congelamiento de activos, y autorizan inspecciones de aviones y buques iraníes en aguas internacionales, además de imponer limitaciones bancarias y financieras.

Lee también

La medida fue impulsada por Francia, Alemania y el Reino Unido (E3), al considerar que Teherán no ha cumplido con sus compromisos.

Aun así, el Ministerio iraní de Exteriores aseguró que sigue comprometido con la diplomacia, pero exigió que el programa nuclear del país sea eliminado de los asuntos pendientes del Consejo de Seguridad de la ONU.

“El programa nuclear iraní debe ser tratado de la misma manera que cualquier programa nuclear de un país miembro del Tratado de No Proliferación (TNP) que no posea armas nucleares”, subrayó el ministerio.

Lee también

El comunicado denunció además el “abuso” del E3 del mecanismo de restablecimiento automático de las sanciones de la ONU contra Teherán y enfatizó que la acción de los tres países europeos “no afecta en modo alguno las disposiciones legales de la resolución 2231, incluida su fecha de expiración”.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

mcc

Google News

Más Información

TEMAS RELACIONADOS

Noticias según tus intereses

ViveUSA

Desfile de Catrinas 2025 Ruta, fecha y horario del gran recorrido del Día de Muertos. Foto: Canva

Desfile de Catrinas 2025: Ruta, fecha y horario del gran recorrido del Día de Muertos

Pensión Bienestar para Hombres de 30 a 64 años: cómo registrarte y cobrar los $3,200 pesos. Foto: Banco del Bienestar

Pensión Bienestar para Hombres de 30 a 64 años: cómo registrarte y cobrar los $3,200 pesos

Dinero. Foto: iStock/oatawa/Andrzej Rostek

¿Cuál es el límite de dinero que puedo ingresar a México sin declarar en 2025?

¡Confirmado! SEP suspende clases y anuncia puente por Día de Muertos para estudiantes. Foto: Canva / SEP

¡Confirmado! SEP suspende clases y anuncia puente por Día de Muertos para estudiantes

Reno/iStock/ Rex_Wholster

¿Qué hacer en Nevada? 10 destinos espectaculares para visitar más allá de Las Vegas