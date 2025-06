Londres— El secretario de Salud de Estados Unidos, Robert F. Kennedy Jr., anunció que el país retirará su apoyo a la alianza de vacunación Gavi, señalando que la organización ha “ignorado la ciencia” y “perdido la confianza de la población”.

Los participantes en una reunión de Gavi realizada el miércoles en Bruselas, donde el grupo —que ha financiado la vacunación de más de mil millones de niños a través de programas de inmunización de rutina— esperaba recaudar al menos 9 mil millones de dólares (mdd) para los próximos cinco años, pudieron ver un video del discurso de Kennedy.

Kennedy, que desde hace mucho tiempo ha sido un escéptico de las vacunas, mencionó la asociación de Gavi con la Organización Mundial de la Salud (OMS) durante la pandemia de COVID-19, acusándolos de silenciar “opiniones disidentes” y “preguntas legítimas” sobre la seguridad de las vacunas. Su discurso también puso en duda la vacuna contra la difteria, el tétanos y la tosferina, que la OMS y otras agencias de salud han considerado durante mucho tiempo como segura y efectiva.

Gavi señaló el jueves en un comunicado que su “máxima preocupación es la salud y la seguridad de los niños”. La organización añadió que cualquier decisión que tome sobre las vacunas a adquirir se hace de acuerdo con las recomendaciones emitidas por el grupo de expertos en vacunas de la OMS.

El secretario de Salud y Servicios Humanos de EU, Robert F. Kennedy Jr. Foto: Stephanie Scarbrough / AP

“Increíblemente peligrosa”, decisión de retirar fondos a vacunas, alertan

Algunos médicos en Estados Unidos criticaron la decisión. El doctor Paul Offit, director del Centro de Vacunas del Hospital Infantil de Filadelfia, dijo que era “increíblemente peligrosa” y advirtió que dejar de financiar la inmunización pondrá en riesgo a millones de niños.

Gavi es una asociación público-privada que incluye a la OMS, UNICEF, la Fundación Gates y el Banco Mundial. Se calcula que ha salvado cerca de 18 millones de vidas. Durante mucho tiempo, Estados Unidos ha sido uno de sus mayores patrocinadores; antes de la reelección de Donald Trump, el país había prometido otorgar mil millones de dólares hasta 2030.

En poco menos de cuatro minutos, Kennedy instó a Gavi a “justificar los 8 mil millones de dólares que Estados Unidos ha proporcionado en financiamiento desde 2001”, diciendo que las autoridades deben “tener en cuenta la mejor ciencia disponible, incluso cuando esa ciencia contradiga paradigmas establecidos”. Kennedy afirmó que, hasta que eso suceda, Estados Unidos no contribuirá más a Gavi.

El secretario de Salud estadounidense se centró en la vacuna contra el COVID-19, que la OMS, Gavi y otras autoridades sanitarias han recomendado para las mujeres embarazadas, diciendo que están en mayor riesgo de sufrir una enfermedad grave. Kennedy calificó esa recomendación de “cuestionable”; recientemente, sus Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades dejaron de recomendarla.

Médicos Sin Fronteras predijo el jueves que “innumerables niños morirán de enfermedades prevenibles por vacunación” como resultado de que Estados Unidos retire su apoyo a Gavi. Foto: Especial. Carlos Reusser

También criticó a Gavi por financiar el despliegue de una vacuna para prevenir la difteria, el tétanos y la tosferina en países más pobres, diciendo que había visto investigaciones que concluían que las niñas pequeñas que recibieron la vacuna tenían más probabilidades de morir por otras causas que los niños que no fueron inmunizados.

Gavi subrayó que los científicos habían revisado todos los datos disponibles, incluidos los estudios que plantearon preocupaciones, y que la vacuna contra la difteria, el tétanos y la tos ferina ha “desempeñado un papel clave para ayudar a reducir a la mitad la mortalidad infantil”.

Algunos estudios observacionales han mostrado que las niñas vacunadas tienen una tasa de mortalidad más alta en comparación con los niños no vacunados, pero no hay pruebas de que las muertes sean causadas por la vacuna. Pero Offit indicó que los estudios citados por Kennedy no eran convincentes y que la investigación que examina los vínculos entre las vacunaciones y las muertes no probó una conexión causal.

“No hay un mecanismo aquí que tenga sentido biológico para explicar por qué la vacuna (contra la difteria, el tétanos y la tos ferina) podría resultar en más niños muriendo”, sostuvo Offit.

Médicos Sin Fronteras predijo el jueves que “innumerables niños morirán de enfermedades prevenibles por vacunación” como resultado de que Estados Unidos retire su apoyo a Gavi.

“Invocar afirmaciones engañosas e inexactas sobre la seguridad de las vacunas como pretexto para cortar todo el financiamiento global de vacunas es cruel e imprudente”, aseveró Mihir Mankad, director de política y defensa de la salud global de la organización benéfica en Estados Unidos. “Cuando vacunamos en la comunidad, los padres hacen fila durante horas para dar a sus hijos la oportunidad de estar protegidos de estas enfermedades mortales.

“Para estos niños, los programas de vacunación... son una cuestión de vida o muerte”.

El discurso grabado de Kennedy a Gavi se produjo el mismo día en que su panel asesor de vacunas de Estados Unidos reconstituido se reunió por primera vez. Despidió al panel anterior de 17 miembros este mes y lo reemplazó con un grupo de siete miembros que incluye a varios escépticos de las vacunas.

