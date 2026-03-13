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En una entrevista con Fox News, el presidente estadounidense Donald Trump declaró que Estados Unidos podría escoltar petroleros "si fuera necesario".
“Lo haríamos si fuera necesario”, dijo Trump a Fox, y agregó que “vamos a atacarlos (a Irán) muy fuerte durante la próxima semana”, a pesar de haber afirmado previamente que la guerra estaba “ganada”.
Trump también afirmó que cree que el líder supremo Mojtaba Jamenei está "herido", pero "probablemente vivo".
“Creo que probablemente lo sea. Creo que está herido, pero creo que probablemente esté vivo de alguna forma, sí”, dijo Trump en “The Brian Kilmeade Show” de Fox Radio.
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El secretario de Guerra de Estados Unidos, Pete Hegseth, se refirió recientemente en una conferencia de prensa a los ataques de Irán en el estrecho de Ormuz, que han provocado la paralización casi total del tráfico de buques petroleros a través de esta vía marítima crucial.
“Como el mundo está viendo, están actuando con absoluta desesperación en el estrecho de Ormuz; algo con lo que ya estamos lidiando, con lo que llevamos lidiando desde hace tiempo. No hay de qué preocuparse”, declaró el secretario de Guerra.
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mcc
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