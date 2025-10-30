Más Información

Cae en Chiapas “El Carnal”, exdirector de la Policía Estatal en Tabasco; está ligado a "La Barredora"

Vecinos veían operar con mayor control La Casa de las Mercedes, previo al operativo donde rescataron a más de 30 niños

EU sanciona a red criminal Bhardwaj, con sede en Cancún; la liga al Cártel de Sinaloa

El Pacífico, principal ruta de la coca; crecen decomisos

Simón Levy insiste en que está libre en EU y muestra su pasaporte en vivo; lo delata piano rojo en restaurante de hotel en Lisboa

“No se han levantado todos los bloqueos”, dicen productores de maíz; 950 pesos no son acuerdo, sino una imposición, acusan

Elizabeth García Vilchis reaparce en mañanera; sorprende a Sheinbaum

Sube a 82 el número de muertos por inundaciones; 17 personas siguen desaparecidas

Sheinbaum asegura que Simón Levy fue detenido en Portugal; "no es un asunto político", dice y muestra documento de detención

Retrocede 0.3% economía en el tercer trimestre de 2025, su primera baja en el año: Inegi

Descubren presunta fiesta clandestina al interior del penal de San Miguel en Puebla

Taxis por aplicación no están autorizados para dar servicio en los aeropuertos: SICT

Washington.- La administración Trump está restringiendo el número de refugiados que admite anualmente en el país a 7 mil 500, en su mayoría sudafricanos blancos, lo que supone una drástica reducción después de que permitiera anteriormente la entrada a cientos de miles de personas que huían de la guerra y la persecución en todo el mundo.

La administración republicana publicó la noticia el jueves en un aviso en el Registro Federal. No se dio ninguna razón para estas cifras, que suponen una drástica reducción con respecto al límite máximo de 125 mil establecido el año pasado por el presidente demócrata Joe Biden.

The Associated Press informó anteriormente que la administración estaba considerando admitir tan solo a 7mil 500 refugiados, en su mayoría sudafricanos blancos.

El memorándum solo dice que la admisión de 7 mil 500 refugiados durante el año iscal 2026 estaba “justificada por motivos humanitarios o por el interés nacional”.

La restricción supone otro golpe para este programa de larga trayectoria que, hasta hace poco, contaba con el apoyo de ambos partidos.

Trump admite ingreso de afrikaners a EU

Trump suspendió el programa en su primer día en el cargo y, desde entonces, solo han entrado en el país un puñado de refugiados, en su mayoría sudafricanos blancos. También se ha admitido a algunos refugiados en el marco de un proceso judicial que pretende permitir la entrada a los refugiados que se encontraban en el extranjero y en proceso de llegar a Estados Unidos cuando se suspendió el programa.

El gobierno anunció el programa para los afrikaners en febrero, alegando que los granjeros blancos sudafricanos sufren discriminación y violencia en su país. La administración sudafricana niega rotundamente esta afirmación.

En todo Estados Unidos, las organizaciones que trabajan para ayudar a reasentar a los refugiados recién llegados han tenido que despedir a parte de su personal, ya que el número de personas que llegan en el marco del programa de larga duración se ha reducido drásticamente.

