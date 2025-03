Washington.— El presidente Donald Trump afirmó que impondrá un arancel de 25% a las importaciones de cualquier país que compre petróleo o gas de Venezuela, además de aplicar gravámenes al propio país sudamericano.

En una publicación en la red social Truth Social, Trump expresó que Venezuela ha sido “muy hostil” hacia Estados Unidos y que los países que compren petróleo de Venezuela se verán obligados a pagar el arancel en su comercio con Estados Unidos desde el 2 de abril.

Lo más probable es que los aranceles se sumen a los impuestos que enfrenta China, que en 2023 compró 68% del petróleo exportado por Venezuela, según un análisis de 2024 de la Administración de Información sobre Energía de Estados Unidos (EIA, por sus siglas en inglés). España, India, Rusia, Singapur y Vietnam también son países que reciben petróleo de Venezuela, de acuerdo con el informe.

Pero incluso Estados Unidos —a pesar de sus sanciones contra Venezuela— compra petróleo de ese país. En enero, Estados Unidos importó 8.6 millones de barriles de petróleo de Venezuela, de los casi 202 millones de barriles que adquirió ese mes, según la Oficina del Censo.

Además, el Departamento del Tesoro estadounidense emitió el lunes una extensión para el contrato de arrendamiento de Chevron Corp., con sede en Estados Unidos, para extraer y exportar petróleo venezolano hasta el 27 de mayo. La extensión, conocida como una licencia general, exime al país de sanciones económicas y le permite continuar extrayendo petróleo.

En febrero, Trump había anunciado el fin de la relación Chevron-Venezuela, que se había convertido en un salvavidas financiero para el país sudamericano, y había dado a la petrolera hasta el 3 de abril para liquidar sus operaciones en el país caribeño. Sin embargo, ayer extendió el plazo al 27 de mayo.

El presidente venezolano Nicolás Maduro acusó a Estados Unidos de violar las reglas comerciales internacionales con una “medida arbitraria, ilegal y desesperada” con el objetivo de ”socavar el desarrollo” de esa nación.

“Desde hace años, la derecha fascista, repudiada por el pueblo venezolano, ha promovido sanciones económicas con la ilusión de rendir a Venezuela”, indicó el gobierno en un comunicado. “Han fracasado. Fracasaron porque Venezuela es un país soberano”.

Trump argumenta que los aranceles generarán de nuevo empleos de manufactura en Estados Unidos, en lugar de empeorar las presiones inflacionarias y obstaculizar el crecimiento, como han advertido economistas. Su más reciente evidencia llegó cuando Hyundai anunció en la Casa Blanca que construirá una planta de acero de 5.800 millones de dólares en Louisiana.

“Esta inversión es una clara muestra de que los aranceles funcionan bien”, afirmó Trump, agregando que la planta de la empresa surcoreana creará mil 400 empleos. El presidente ejecutivo del Grupo Hyundai Motor, Euisun Chung, le dijo al mandatario: “Estamos realmente orgullosos de estar con usted y de construir el futuro juntos”.

Trump dijo que Venezuela enfrentará un arancel “secundario” porque es hogar de la organización criminal Tren de Aragua. El gobierno de EU está deportando a inmigrantes que, afirma, son integrantes de ese grupo y entraron al país sin autorización legal.

¿Excepciones?

Trump ha etiquetado el 2 de abril como “Día de la Liberación” basado en sus planes aún poco claros para implementar aranceles que igualarán las tasas cobradas por otros países, así como imponer aranceles del 25% contra México y Canadá, los dos mayores socios comerciales de Estados Unidos junto a China.

Sin embargo, ayer avanzó que habrá excepciones, ras considerar que muchas naciones afectadas no podrían soportar la nueva situación arancelaria. “El 2 de abril habrá aranceles recíprocos, pero podríamos aceptar menos de lo que nos gravan, porque nos han gravado tanto que no creo que puedan aceptarlo. En otras palabras, nos han cobrado tanto que me da vergüenza cobrarles lo mismo, pero (el volumen) será considerable”, dijo en un acto en la Casa Blanca. El presidente republicano también ha aumentado sus aranceles de 2018 sobre el acero y el aluminio al 25% para todas las importaciones y se ha comprometido a imponer tarifas adicionales sobre automóviles, medicamentos farmacéuticos, madera, chips y cobre.

La Bolsa de Valores de EU había registrado un alza durante las operaciones del lunes, ya que los inversionistas esperan que los aranceles sean más específicos. Aun así, el índice S&P 500 ha bajado en el año debido a preocupaciones de que una guerra comercial obstaculice el crecimiento e incremente las presiones inflacionarias.