Proyectos de inversión con millones de dólares están en pausa; esperan anuncio de aranceles de EU: Concamin Durante un encuentro, el líder de los industriales dijo que esperan que el diálogo que lleva a cabo el gobierno de México con sus homólogos de Estados Unidos tendrá éxito

El líder del organismo dijo que “hay muchos millones de dólares en pausa, no que estén cancelados, no que no las vayan a hacer. Foto: Archivo | El Universal