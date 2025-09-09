Más Información

Marino que se quitó la vida no estaba involucrado en huachicol fiscal: Sheinbaum y FGR; “es un asunto de otra naturaleza”

Vinculan a proceso a vicealmirante y 9 personas más por delincuencia organizada; juez dicta prisión preventiva justificada

México no ha participado en operación con EU: Harfuch; señala detenciones del Cártel de Sinaloa, pero no en conjunto

FGR: Adán Augusto no ha sido citado a declarar por caso de La Barredora; van por aprehensión de Bermúdez Requena

Paquete Económico 2026 asigna mega presupuesto para Pemex; es un aumento en términos reales del 7%

Marina dice que buscó corrupción y no la halló

SRE alerta a mexicanos en Nepal por jornada violenta con quema del Parlamento; embajada está al pendiente

“Morena quiere repartir costo de toda la corrupción”: Ernesto Ruffo, socio de Ingemar

Guerra Chapiza - Mayiza deja mil 850 muertos y 615 arrestos

Inflación anual registra ligero avance en agosto; llega a 3.57% y frena retroceso de los últimos dos meses

Tras la detención de la viuda e hija de "El Ojos", ¿quiénes son los más buscados en CDMX? La FGJ ofrece recompensa

Vinculan a proceso por enriquecimiento ilícito a exfuncionaria de Cecop en Sonora; pagó su boda con recursos del erario

Estados Unidos está dispuesto a tomar "medidas fuertes" contra Rusia por la , pero la cooperación total de Europa es crucial, dijo el secretario del Tesoro, Scott Bessent, tras conversaciones con el enviado de la UE para sanciones a Moscú.

Bessent se refirió al conflicto mientras funcionarios estadounidenses y europeos sostienen reuniones desde el lunes y hasta el martes -según un funcionario de la UE- para intensificar la coordinación sobre sanciones a Moscú.

El enviado de sanciones de la Unión Europea, David O'Sullivan, quien ha encabezado la ofensiva global del bloque para prevenir la evasión de sanciones por parte de Moscú, lidera la delegación europea en Washington.

Bessent escribió en un mensaje en X después de la reunión del lunes que "todas las opciones siguen sobre la mesa" como parte de la estrategia del presidente Donald Trump para apoyar las negociaciones de paz entre Moscú y Kiev.

La negociación tradicional "no ha funcionado", añadió Bessent. "Estamos dispuestos a tomar medidas fuertes contra Rusia, pero nuestros socios europeos deben unirse plenamente a nosotros para tener éxito".

También destacó que Estados Unidos y la UE están alineados sobre la importancia de poner fin a la guerra en Ucrania.

Una fuente familiarizada con las discusiones dijo a la AFP que la reunión del lunes duró menos de dos horas y abordó posibles sanciones económicas y acciones arancelarias contra Moscú.

Los funcionarios estadounidenses presentes incluyeron a miembros del Departamento del Tesoro, la Casa Blanca, el Departamento de Estado y la oficina del Representante de Comercio de Estados Unidos, añadió la fuente bajo condición de anonimato.

Trump amenazó el domingo con imponer más sanciones a Rusia, después de que el Kremlin desatara su mayor ataque aéreo contra Ucrania.

