Miami. El gobierno de Estados Unidos permitirá el uso de emergencia de medicamentos veterinarios para tratar o prevenir infestaciones causadas por el gusano barrenador del Nuevo Mundo (NWS, en inglés), una plaga que ha provocado el freno a las importaciones de ganado mexicano.

La medida, emitida por el Departamento de Salud y Servicios Humanos de Estados Unidos (HHS, en inglés), se limita exclusivamente a fármacos para animales y busca anticipar un posible riesgo para el suministro de alimentos en el país.

El parásito afecta a animales de sangre caliente -incluidos el ganado, las mascotas y la fauna silvestre- y en raros casos también a humanos, provocando graves daños en los tejidos y, en ocasiones, la muerte.

Lee también Pese a acuerdos México-EU por gusano barrenador, falta fecha para reabrir la frontera: expertos; necesario recuperar la confianza comercial

Aunque se declaró erradicado de Norteamérica y Centroamérica hace décadas, el gusano barrenador ha avanzado hacia el norte desde 2022 y actualmente se encuentra cerca de la frontera estadounidense con México.

El HHS emitió el permiso que permitirá a la Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA, en inglés) otorgar la autorización del uso de emergencia.

"Estamos tomando medidas decisivas para salvaguardar el suministro de alimentos de la nación frente a esta amenaza emergente. Esta autorización permite que la FDA actúe rápidamente, limite la propagación del gusano barrenador del Nuevo Mundo y proteja al ganado estadounidense", manifestó el secretario de Salud, Robert F. Kennedy Jr., en un comunicado.

Lee también Ganaderos piden cerrar importaciones en frontera sur de México; alertan sobre brotes activos de gusano barrenador de ganado

La plaga ha provocado tres cierres de importación de ganado mexicano en apenas ocho meses, con el último vigente desde el 9 de julio, tan solo tres días después de su apertura.

Esto ha generado pérdidas por más de mil 300 millones de dólares y 650 mil cabezas de ganado que dejaron de movilizarse desde México, según indicó el lunes el Consejo Nacional Agropecuario (CNA) mexicano.

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

ss