Luego de que el pasado viernes la Corte Penal Internacional (CPI) emitiera una orden de aprensión contra el presidente ruso Vladimir Putin por cometer crímenes de guerra, por la deportación de niños ucranianos a Rusia, existe una creciente presión internacional en el Kremlin, aunado a las sanciones económicas, donde países que no son miembros de la OTAN podrían ejercer su autoridad legal para detener al mandatario.

Según BBC news, estas sanciones habrían sido impuestas desde los comienzos del conflicto bélico a partir del 24 de febrero de 2022, cuando Rusia lanzó su invasión a gran escala contra el país de Europa del este, donde se cometieron terribles delitos en las zonas invadidas.

Desde entonces Moscú niega que haya cometido crímenes de guerra durante la invasión; sin embargo, luego de que Ucrania denunciará estos crímenes por parte del ejercito ruso, la CPI acusó a Putin de estar involucrado en la deportación de niños, además de tener motivos razonables para creer que cometió los actos directamente.

Lee también: Fiscal de la Corte Penal Internacional ve posible que Putin enfrente juicio

El tribunal también indicó que el líder ruso no ejerció sus competencias para detener a otros que deportaron menores.

A pesar de la orden de arresto contra Putin, la CPI no tiene poderes para su detención y sólo puede ejercer jurisdicción dentro de los países que forman parte del Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional de los cuales dos estados se han retirado: Burundi y Filipinas.

Por su parte, Rusia no es signataria del acuerdo, no obstante, esta orden convertirá al presidente ruso en un paria internacional y le dificultará viajar a cualquier país que reconozca la jurisdicción de la CPI suscrita en 1998 por 123 naciones del mundo

Entonces, ¿cuáles son los miembros de la CPI que están obligados a arrestar a cualquier persona acusada por el tribunal?

Lee también: CPI pide a comunidad internacional "perseverancia" para investigar presuntos crímenes en Ucrania

Todos los países de la Unión Europea

Todos los países de Sudamérica

Partes de Norteamérica como: México y Canadá

Partes de Oceanía como: Australia y Nueva Zelanda

Varios países africanos Sudáfrica como: Sudán, Mali, Madagascar, Nigeria, Kenia, República Democrática del Congo, Libia, Uganda y Ruanda

¿Putin podría ser detenido?

Pese a que existe esta orden de arresto, la detención de Putin es altamente improbable, según CNN news, debido a que Rusia, como Estados Unidos y otros países, no son miembros del Estatuto de Roma, el instrumento constitutivo de la CPI.

"Rusia no es miembro del Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional y no tiene ninguna obligación en virtud de este. Rusia no coopera con este organismo, y las posibles [pretensiones] de detención procedentes de la Corte Internacional de Justicia serán legalmente nulas para nosotros", dijo Maria Zakharova, portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores de Rusia.

La mayoría de los países del mundo son miembros de la CPI, aunque existen excepciones notables: además de Rusia -que se retiró del Estatuto de Roma en 2016- como: Israel, Corea del Norte, Irán, Armenia y Azerbaiyán quienes no reconocen al tribunal. Ucrania tampoco es miembro, aunque aceptó su jurisdicción.



Suscríbete aquí para recibir directo en tu correo nuestras newsletters sobre noticias del día, opinión y muchas opciones más.

vare/mcc