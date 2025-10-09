Más Información

Citi rechaza oferta de Grupo México para comprar Banamex

Sobrinos de Ojeda tejieron red para lavar sus ganancias de huachicol fiscal

Detienen en Michoacán a “Llanero”, ligado a extorsiones a limoneros; reclutaba y entrenaba a miembros de célula delictiva

Alto el fuego en Gaza: Esto es lo que sabemos del acuerdo entre Israel y Hamas para lograr la paz tras 2 años de guerra

Cuatro libros para entrar al universo del Nobel de Literatura László Krasznahorkai

Sheinbaum defiende iniciativa de Ley de Amparo; “protege a la ciudadanía, no se elimina ningún derecho”, señala

Andy López Beltrán compró en 2024 obra de Yayoi Kusama, revela Loret; pagó medio millón de pesos

Adán Augusto en la cárcel sería positivo para Morena y Sheinbaum: Claudio Ochoa; “tienen todo para hacer lo correcto”, dice

Base de Sedena, entre primeras obras del Tren México-Querétaro

Sheinbaum evita polemizar sobre viaje de Noroña en avión privado; "a cada quien nos evalúa la gente", declaró

En menos de un mes, capturan a viuda e hijas de "El Ojos", líder del Cartel de Tláhuac

Cabeza de Vaca asegura que es un perseguido político de AMLO por destapar huachicol fiscal; “ni me doblo ni me vendo”

El gobierno de anunció una nueva batería de sanciones contra unas 50 personas, empresas y buques, principalmente con sede en Asia, acusados de vender y transportar gas y petróleo de .

El Departamento del Tesoro anunció en un comunicado que estas nuevas sanciones van dirigidas contra una red que transporta productos energéticos iraníes valorados en cientos de millones de dólares que proporcionan "una financiación esencial al régimen iraní y soporte a que amenazan a Estados Unidos".

Entre los sancionados se encuentran una veintena de buques pertenecientes a la "flota fantasma" iraní, una terminal petrolera en y refinerías independientes chinas.

La impuso estas sanciones con el objetivo de "degradar el flujo de ingresos, desmantelando elementos esenciales de la maquinaria de exportación de energía de Irán", indicó el secretario del Tesoro, , citado en el comunicado.

Se trata de la cuarta tanda de sanciones dirigidas contra refinerías independientes con sede en China, precisó el.

También se ven afectadas por esta nueva batería de medidas punitivas empresas con sede en los Emiratos Árabes Unidos (EAU), acusadas de participar en la y gas iraní.

La mayoría de la veintena de buques sancionados navegan bajo bandera de Panamá o Palaos, pero también hay de países africanos como Gambia y Comoras.

Las sanciones implican la de los activos que las empresas y personas afectadas tienen directa e indirectamente en Estados Unidos, así como la imposibilidad de que las empresas o ciudadanos estadounidenses comercien con ellas.

