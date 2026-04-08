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La misión de la consolidó un nuevo capítulo en la exploración espacial con el histórico sobrevuelo tripulado de la Luna y la obtención de imágenes en alta definición consideradas inéditas. Tras completar ese hito, la inició su regreso a la Tierra, en un trayecto estimado de cuatro días.

Uno de los momentos más tensos de la misión ocurrió cuando la cápsula quedó incomunicada durante aproximadamente 40 minutos al atravesar el lado oculto del satélite, una instancia clave tanto desde el punto de vista técnico como emocional.

“Es maravilloso escuchar de nuevo de la Tierra”

Durante ese lapso, los astronautas Christina Koch, Victor Glover, Reid Wiseman y Jeremy Hansen fueron testigos de un fenómeno excepcional: la salida y la puesta de la Tierra vistas desde el espacio profundo, una perspectiva pocas veces experimentada por .

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Al restablecerse la comunicación, Koch compartió una de las primeras reacciones tras superar ese tramo crítico: “Es maravilloso escuchar de nuevo de la . Siempre elegiremos la Tierra, siempre nos elegiremos los unos a los otros”, una frase que sintetizó el impacto del momento y el vínculo con el planeta de origen.

La misión, que ya se posiciona como uno de los hitos recientes más importantes, no solo permitió avanzar en términos científicos, sino que también dejó una fuerte carga simbólica sobre el sentido de exploración y pertenencia. Al ritmo de “Back In Black”, de , la NASA compartió las impactantes imágenes.

“Puesta de la Tierra”, la imagen que ya es icónica

Entre las postales más impactantes de la misión se destaca la llamada “puesta de la Tierra” (Earthset), una imagen en la que el planeta aparece ocultándose detrás del horizonte lunar.

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El registro evoca directamente a la legendaria foto “Earthrise” tomada durante la misión Apolo 8 en 1968, pero con una diferencia: ahora se trata de un “atardecer” terrestre visto desde la órbita lunar, captado con tecnología de alta definición.

La NASA difundió la imagen pocas horas después del sobrevuelo, y rápidamente se convirtió en un símbolo de esta nueva etapa de la .

*El Grupo de Diarios América (GDA), al cual pertenece EL UNIVERSAL, es una red de medios líderes fundada en 1991, que promueve los valores democráticos, la prensa independiente y la libertad de expresión en América Latina a través del periodismo de calidad para nuestras audiencias.

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