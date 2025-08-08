Más Información
El presidente de Azerbaiyán, Ilham Aliyev, sugirió este viernes enviar una nominación conjunta con Armenia para proponer a Donald Trump para el Premio Nobel de la Paz, tras la firma de un acuerdo destinado a poner fin a décadas de conflicto entre ambos países.
"Tal vez estemos de acuerdo con el primer ministro (armenio Nikol) Pashinian en enviar un llamado conjunto al comité Nobel para otorgar al presidente Trump Del Premio Nobel de la Paz", dijo Aliyev en la Casa Blanca.
"Creo que el presidente Trump merece el Premio Nobel de la Paz y defenderemos eso, y lo promoveremos", afirmó el primer ministro de Armenia, Nikol Pashinián.
